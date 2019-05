In Folge 13 von "Germany’s next Topmodel" 2019 ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Heidi Klum gibt den Kandidatinnen die Aufgabe, eine Tanz-Choreographie einzustudieren. Das bereitet den Mädchen aber einige Schwierigkeiten.

Vanessa zeigt den Mittelfinger

"Wir haben definitiv die schwierigste Performance von allen und der Meinung sind auch alle anderen Mädchen", beschwert sich Vanessa. Sie soll als Britney-Spears-Double auftreten. Über die kurze Vorbereitungszeit ist die 21-Jährige verärgert. "Ne, ich bin echt sauer, hier", sagt sie wütend und streckt der Kamera den Mittelfinger entgegen. Sie erklärt, dass der Stress ihr zu schaffen macht: "Eine Vanessa kommt an ihre Grenzen, wenn sie einfach weiß, dass es zeitlich knapp wird." Bei der ersten Probe ist sie sichtlich nervös: "Oh mein Gott, wir schaffen das niemals!", ruft Vanessa am Ende ihrer Performance.

Heidi Klum und Bill Kaulitz mit Kritik

Nicht nur Vanessa ist schlecht gelaunt. Heidi Klum und Gast-Juror Bill Kaulitz sind von den Leistungen der Nachwuchsmodels alles andere als begeistert. "Also ihr spinnt ja wohl echt. Also da versteh ich nicht, warum ihr da eure Hausaufgaben nicht macht", tadelt die Modelchefin. Diese Kritik schlägt sich auf die Stimmung nieder.

Wer fliegt raus bei GNTM?

"Ich respektiere, was Heidi sagt und ich versuch's auch nachzuvollziehen. Aber ich hab' auch meine eigene Meinung und die lass ich mir auch nicht nehmen", sagt Sarah über den Tadel. Gleich mehrere der Mädchen fürchten, dass sie nach diesem Auftritt die Show verlassen müssen. Im Preview-Clip sieht man die niedergeschlagenen Gesichter. Simone beschreibt es so: "Selbst meinem größten Feind wünsche ich es nicht, in so 'ner scheiß Situation zu sein." Tatjana bringt es auf den Punkt: "Unsere Stimmung ist grad' wirklich am absoluten Tiefpunkt."

