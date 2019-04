Die amfAR-Gala ist eines der großen Highlights in jeder Staffel von "Germany's next Topmodel". Aber nicht alle verbliebenen Mädchen kommen in den Genuss zusammen mit Heidi Klum in die Glanz- und Glamour-Welt einzutauchen. Nur zwei Kandidatinnen dürfen mit der Modelchefin nach New York fliegen.

Die amfAr-Gala 2019 steht an

Während den Aufzeichnungen zur 14. Staffel von GNTM findet in New York die amfAR-Gala statt. Eingefleischte Fans wissen, was das bedeutet: Ein Event der Superlative - und das alles für einen guten Zweck. Die "Foundation for AIDS Research" (amfAR) ist eine Nonprofit-Organisation, die die AIDS-Forschung und -Prävention unterstützt.

Heidis Mädchen zusammen mit den ganz Großen

Auf dem Red Carpet der Gala in New York tummelt sich alles was Rang und Namen hat. Im Preview-Clip erhascht man einen ersten Blick auf einige der prominenten Gäste: Milla Jovovich, Alessandra Ambrosio und Kim Kardashian. Außerdem mit von der Partie: Heidi Klum mit zwei ihrer GNTM-Kandidatinnen.

Im letzten Jahr wurde sie von Klaudia mit K und Toni Loba begleitet. Letztere gewann die 13. Staffel von GNTM 2018. Im Vorjahr spazierten Elena Carriere und Kim Hnizdo an Heidis Seite über den roten Teppich.

Bei den GNTM-Kandidatinnen steigt die Aufregung

Heidi Klum macht sich die Entscheidung nicht leicht."Für mich ist es immer etwas ganz besonderes zwei meiner Mädchen dieses großartige Erlebnis zu ermöglichen", erklärt sie. In der Model-Villa steigt unterdessen die Nervosität. "Eigentlich ist die amfAR-Gala das, wovon man schon spricht, bevor das alles hier überhaupt angefangen hat", gibt Vanessa zu. Simone drückt sich selbst die Daumen: "Ich bete nur noch und hoffe, dass ich mit meiner Leistung überzeugen konnte. Für mich wäre das super wichtig, mit zu kommen."

Wer dieses Jahr die beiden Glücklichen sind, die Heidi Klum zur amfAR-Gala begleiten dürfen, seht ihr am 25. April um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

