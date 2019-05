Shoot-Out für Sarah und Caro in Folge 14 von "Germany's next Topmodel" 2019. Auf dem Rodeo Drive entscheidet sich, wer seine Koffer für den Heimflug packen muss und wer Heidi Klum weiter auf der Topmodel-Reise begleiten darf.

GNTM-Sarah kommen die Tränen

Bereits vor dem Shoot-Out hat Sarah Probleme. Bei dem Casting für Sephora kann sie nicht überzeugen, da ihre verschiedenen Mimiken zu ähnlich gewesen seien. Backstage fließen Tränen. Die anderen Kandidatinnen versuchen zu trösten, aber Sarah hat Angst, nicht gut genug gewesen zu sein. "Ich weiß halt langsam einfach nicht mehr, was ich anders machen soll. Deshalb bin ich mir nicht sicher beim Shoot-Out", sagt sie.

Caro hat dagegen eine optimistischere Haltung: "Mein größter Vorteil der Sarah gegenüber, ist einfach meine Einstellung. Dass ich an alles einfach positiv rangehe und mich nicht von schlechten Gedanken runterziehen lasse."

Shoot-Out am Rodeo Drive

"Beim heutigen Shooting müssen die Mädchen so richtig funkeln", erklärt Heidi Klum. Die Modelchefin schickt ihre Mädchen auf den Rodeo Drive in Beverly Hills. Dort posen die GNTM-Kandidatinnen in knappen Outfits und viel Bodypainting-Farbe. Caro und Sarah sind nun beide motiviert und wollen das Shoot-Out unbedingt gewinnen. Caroline ist zuerst dran und bekommt Lob von Fotograf Mat McCabe: "Du hast eine richtig gute Attitude." Bei Sarah läuft es aber nicht so toll. "Da passiert nicht so viel", kritisiert Heidi.

GNTM-Aus für Sarah

Dann steht die Entscheidung an. "Es gab einen klaren Gewinner im Shoot-Out. Von den beiden hat sich eine sehr gut angestellt", sagt Starfotograf Mat. Heidi Klum verkündet das Ergebnis: "Für eine von euch geht es jetzt leider nicht mehr weiter. Und das bist leider du, Sarah." Sarah ist raus. Der Traum "Germany's next Topmodel" 2019 zu werden, ist für sie leider vorbei. Zum Abschied gibt es nochmal Lob von Heidi: "Ich fand's super mit dir. Ich finde dich ein ganz, ganz tolles Mädchen."

