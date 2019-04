In Folge 12 von "Germany’s next Topmodel" dreht sich alles um Stars und Glamour bei den Topmodel-Anwärterinnen. Neben der amfAR-Gala steht ein Schaumparty-Shooting auf dem Programm. Und wer wäre dafür besser geeignet als Gastjurorin Paris Hilton? Doch nicht alle Mädchen können neben dem It-Girl überzeugen. GNTM-Kandidatin Lena hat ihre Schwierigkeiten …

Party-Shooting im Schaumbad

Die GNTM-Kandidatinnen müssen sich neben Paris Hilton in einem riesigen Schaumbad-Shooting beweisen. Lena versucht alles zu geben, übertreibt es jedoch etwas. Am Set sind die Hotelerbin und Modelchefin Heidi Klum wenig begeistert von Lenas Leistung.

"Lena wurde etwas zu aufgeregt. Sie verwandelte sich in einen hungrigen Tiger. Es war zu viel", kritisiert Paris. Auch ihre Tipps helfen der Topmodel-Anwärterin leider nicht weiter. Im nachfolgenden Telefonat mit ihrer Mutter ist Lena am Boden zerstört: "Ich vermisse euch so sehr. Ich verkacke jedes Mal beim Shooting. Ich will einfach ins Finale kommen und ich bin so schlecht".

GNTM-Lena: Kein Erfolg mehr nach dem Umstyling?

Am Anfang der diesjährigen Staffel zählte die junge Friseurin zu den Favoritinnen bei "Germany’s next Topmodel" 2019. Mit ihrer lebensfrohen Art und ihren roten Haaren fiel sie auf und begeisterte Modelchefin Heidi. "Ich bin die Richtige für GNTM, weil ich Menschen mit meiner Persönlichkeit unterhalten kann", sagte Lena im ersten Interview. Im großen Umstyling musste der rote Bob weichen, ein schwarzer, eleganter Langhaarschnitt folgte. In den darauffolgenden Wochen fiel es dem Nachwuchsmodel immer schwerer, von seinem Topmodel-Potenzial zu überzeugen.

Lena muss GNTM in Folge 12 verlassen

Auch bei der Entscheidung in Folge 12 läuft es für die 17-Jährige nicht gut. Sie wackelt, zusammen mit Kandidatin Tatjana. Heidi fällt die Wahl schwer: "Ihr liegt mit beide sehr am Herzen. Deshalb möchte ich heute diese schwere Entscheidung in die Hände von Paris geben". Die Hotelerbin entscheidet sich für Konkurrentin Tatjana. Damit ist Lena raus, sie bricht in Tränen aus. Doch Paris Hilton ist überzeugt: "Du bist wunderschön und kannst noch immer ein Model werden".

Wie es für die anderen Topmodel-Anwärterinnen weitergeht, seht ihr am 2. Mai um 20:15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Folge 12 verpasst? In unserem GNTM-Liveticker kannst du alle spannenden Infos nachlesen!