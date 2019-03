Bei "Germany’s next Topmodel" 2019 mussten die Nachwuchsmodels bereits vor einigen Mode-Größen bestehen. In Folge 8 holt sich Heidi Klum sogar zwei Stars als Gast-Juroren an ihre Seite. Modeschöpfer Christian Cowan und Popsängerin Zara Larsson nehmen die GNTM-Kandidatinnen genau unter die fachkundige Lupe.

Popsängerin Zara Larsson wird 2. Gast-Jurorin

In einem Instagram-Post verrät Heidi Klum schon vorab, wer die GNTM-Gast-Juroren in Folge 8 sein werden. Ja, richtig gehört: Diese Woche gibt es sogar zwei Experten, die neben der Modelchefin überzeugt werden wollen. Neu mit dabei ist die schwedische Popsängerin Zara Larsson. Jetzt heißt es für die GNTM-Kandidatinnen Taktgefühl beweisen.

GNTM-Jurorin Zara Larsson punktet mit Bühnenerfahrung

Zara Larsson ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch eine echte Expertin, was Auftritte vor großem Publikum angeht. Ihre Bühnenerfahrung gibt sie gerne an die GNTM-Kandidatinnen weiter: "Fühlt die Musik, spürt die Energie in ihr." Leichter gesagt, als getan ... Wer kann auf den Brettern, die die Welt bedeuten, – im Model-Jargon auch Runway genannt - die Tipps in die Tat umsetzen?

Die verbleibenden GNTM-Kandidatinnen versuchen in Folge 8 Heidi Klum, Designer Christian Cowan und Sängerin Zara Larsson vor Begeisterung aus den Jury-Stühlen zu hauen. Wem es gelingt, seht ihr am 28. März um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Und das ist nicht die einzige Herausforderung, die auf die GNTM-Nachwuchsmodels in Folge 8 wartet. Das Sprungturm-Shooting wird für manche der Kandidatinnen zur Zerreißprobe.