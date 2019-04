Nicht erst in Folge 10 von "Germany's next Topmodel" 2019 eckt Nachwuchsmodel Simone an. Besonders Kandidatin Sarah hat ein Problem mit der Art der 21-Jährigen. In der Model-Villa eskaliert eine Meinungsverschiedenheit der beiden.

GNTM-Sarah findet klare Worte

Bei "Germany’s next Topmodel" 2019 scheint es eine neue Buh-Frau zu geben - und die heißt Simone alias Simi. Der Grund: Sie klagt immer wieder über ihre Wehwehchen und Leiden. Als ziemlich beste Feindin stellt sich in Folge 10 scheinbar Sarah heraus. Sie kommt mit der Art von Simi gar nicht zurecht: "Ich finde dich respektlos.", sagt sie im Preview-Clip. Harter Tobak, den Sarah hier gegen Simone schießt. Aber was ist da eigentlich genau vorgefallen?

"Thursday Night Fever" mit Hindernissen

Diese Woche müssen die GNTM-Kandidatinnen mit einer Tanz-Choreographie im Stil von "Saturday Night Fever" überzeugen. Glänzendes Disko-Licht kann nicht von einer gedrückten Stimmung hinter den Kulissen ablenken. Während Simones Auftritt, sieht man Theresia im Backstage-Bereich. "Nein. Nein. Nein. Nein! Ich glaub's nicht.", ruft sie plötzlich aus, als sie die Choreographie ihre Konkurrentin auf der Tanzfläche sieht. "Die Situation ist eskaliert.", erklärt Sayana.

Was genau vorgefallen ist, wird aber erst am 11. April bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben verraten.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM 2019: Thursday Night Fever: Tanz-Challenge für die Kandidatinnen

GNTM 2019: Die Kandidatinnen müssen wählen - Wer soll nicht in die Top 10?

GNTM 2019: Thomas Hayo ist in Folge 10 zurück!