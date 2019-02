In der zweiten Folge von "Germany’s next Topmodel" ging es für die Kandidatinnen nicht nur hoch hinaus. Auf einem Berg-Gipfel durften die Nachwuchsmodels vor der Linse von Modefotograf Kristian Schuller spektakuläre Haute-Couture-Mode in Szene setzen. Das Besondere an den ausgefallenen Kreationen: Es handelt sich um handgefertigte Papierkleider, entworfen von Designerin Jule Waibel.

GNTM-Kandidatinnen shooten in Haute-Couture-Mode von Jule Waibel

Was viele vermutlich nicht wissen: Jule Waibel ist verwandt mit Rapper Cro. Genauer gesagt ist die 32-Jährige die Schwester des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Carlo Waibel heißt. Ihr Label gründete Jule Waibel im Jahr 2014, nachdem sie ihren Master in Produktdesign am Royal College of Art London gemacht hatte.

Durch ihre Abschlussarbeit mit dem Thema "Minimum und Maximum" beschäftigte sie sich ausgiebig mit Falt-Techniken – und machte sie danach zum Markenzeichen für ihre außergewöhnlichen Kreationen.

