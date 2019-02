Die Freude bei den "Germany’s next Topmodel"-Kandidatinnen ist riesig, als Heidi Klum verkündet, was die nächste Station auf der Topmodel-Reise sein wird: Es geht nach Los Angeles! Dort dürfen die Mädchen in eine luxuriöse Model-Villa ziehen.

GNTM 2019: Luxus pur in der Model-Villa

Auf dem Instagram-Account von "Germany’s next Topmodel" gibt es jetzt erste Einblicke in das neue Zuhause der GNTM-Kandidatinnen. Und das kann sich wirklich sehen lassen: Super moderne Architektur, ein riesiger Pool, ein Jacuzzi, XXL-Badewanne … Da schlägt nicht nur bei den Nachwuchsmodels das Herz höher. In der Villa gibt es sicher noch einiges zu entdecken. "Egal wo du hingeguckt hast, war wieder was Neues, was richtig krass war. Wieder irgendwelche Extras.", beschreibt Kandidatin Sarah die Model-Villa.

