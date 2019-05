Germany's next Topmodel

Eines kann man jetzt schon vorhersehen: das GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf vor über 9.000 GNTM-Fans wird richtig groß. Gespickt mit zahlreichen Stars, die bereits prominent angekündigt wurden, etwa das US-Topmodel Tyra Banks, der US-Schauspieler und Tänzer Channing Tatum, die Pop-Rockband Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding sowie der Show-Entertainer Thomas Gottschalk. Es soll aber noch ein weiterer Superstar als Top-Überraschung bei Heidi auftreten, doch wer es seine könnte, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Und dann erzählte Heidi bei den Proben ja noch etwas von einer Überraschungshochzeit…

Läuten die Hochzeitsglocken in Düsseldorf anstatt auf Capri?

"Ich finde, Düsseldorf ist geil!" beantwortet Heidi die Frage, welcher Hochzeitsort ihr besser gefalle, Capri oder Düsseldorf? Zu den Gerüchten über ihre eigene Hochzeitsfeier, die augenscheinlich im August auf der italienischen Insel Capri steigen soll, sagte Heidi: "Ich wusste nie, dass es zugesagt war." Ist also die größte Überraschung im GNTM-Finale Heidi selbst? Waren die Gerüchte um eine vermeintliche Hochzeit auf Capri nur falsch gelegte Fährten? Ein Indiz für eine Hochzeit von Heidi und Tom im GNTM-Finale könnte sein, dass die Modelmama jüngst ihren alten Freund Michael Michalsky von ihrer Hochzeit auslud. Er fiel mit der Aussage "Sicher ist er (Tom) der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts" in Ungnade. Und auch zum GNTM-Finale 2019 soll der Mode-Designer keine Einladung haben, so würde sich der Kreis schließen.

Wahrscheinlicher ist trotz aller Omen und Andeutungen, dass eher eines der Mädchen überraschend heiratet, als Heidi selbst. Spekulationen, wer die glückliche Braut sein könnte, grassieren ebenfalls zu Hauf im Netz. Die Wahrheit wissen aber aktuell nur Heidi und die Braut selbst…

Drum prüfe, wer sich ewig bindet… Macht Heidi lebenslang GNTM?

"Ja" hat Heidi auf jeden Fall schon gesagt – und zwar zu ProSieben und GNTM. "Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert. Ich werde 20 Jahre machen. Also noch einmal sechs Jahre auf jeden Fall." gibt Heidi Auskunft. Wie es klingt, muss danach noch lange nicht Schluss sein mit "Germany’s next Topmodel". Übrigens macht GNTM die Model-Mama Heidi Klum zur bestbezahlten Moderatorin Deutschlands – für die aktuelle Staffel soll sie zehn Millionen Euro an Gage erhalten haben.

Und wer wird nun die GNTM-Gewinnerin 2019?

Doch bei all den Superstars, Überraschungen und Spekulationen rund um das GNTM-Finale 2019 sollte man die eigentlichen Protagonistinnen nicht vergessen, nämlich die GNTM-Finalistinnen Simone, Sayana und Cäcilia. Für die drei Mädchen geht es heute Abend in Düsseldorf vor Live-Publikum um absolut alles. Wird Simone ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder können uns Sayana und Cäcilia überraschen? Fest steht, es kann nur eine der Mädchen "Germany’s next Topmodel" werden, und die Entscheidung fällt heute am Donnerstag, 23. Mai 2019 ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

