Das Finale von "Germany’s next Topmodel" 2019 steht an und Simone, Sayana und Cäcilia kämpfen um den langersehnten Titel. Bei der Live-Show mit großem Promi-Aufgebot im ISS Dome in Düsseldorf müssen die Top 3 Heidi Klum zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben.

Die Modelchefin ist nicht allein: Channing Tatum, die Jonas Brothers, Ellie Goulding und Tokio Hotel sind nur einige der Stars, die in Düsseldorf live mit dabei sein werden. Außerdem vergibt Heidi Klum den GNTM-Personality-Award. Wer im Finale überzeugt, gewinnt nicht nur den Titel "Germany’s next Topmodel" 2019, sondern auch weitere exklusive Siegerprämien. Die Entscheidung fällt zwischen Simone, Sayana und Cäcilia. Welche der drei Finalistinnen schafft es am Ende auf das Cover der deutschen "Harper’s BAZAAR"?

GNTM 2019 miterleben: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Du kannst das große GNTM-Finale nicht live im Fernsehen verfolgen? Kein Problem. "Germany’s next Topmodel" kannst du auch mobil in der ProSieben App oder per Livestream miterleben. Außerdem liefert dir unser GNTM-Liveticker alle spannenden Details zur Final-Show.

Ab 20.15 Uhr tickern wir für dich live vom GNTM-Finale in Düsseldorf. Verpass nicht, wie Simone, Sayana und Cäcilia um den "Germany’s next Topmodel"-Titel kämpfen. An diesem Abend fällt die Entscheidung: Wer wird GNTM 2019?

>>> Hier geht's zum GNTM-Liveticker! <<<