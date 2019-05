Für Simone, Cäcilia und Sayana ist der Traum vom Titel "Germany’s next Topmodel" 2019 zum Greifen nah. Sie stehen im Finale der 14. GNTM-Staffel. 15 Wochen haben die Topmodel-Anwärterinnen vor den Kameras gestrahlt, bei den herausfordernden Walks überrascht, sich für die Shootings überwunden und für den Einzug in die Live-Finalshow gekämpft. Jetzt geht es für die drei Finalistinnen um alles oder nichts.

Cäcilia kann ihr Glück kaum fassen: "Ich kann es nicht glauben, ich bin im Finale! Jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt muss ich gewinnen." Sayana schreit ihr Freude laut heraus und Simone lässt sich von ihrer überglücklichen Mama in den Arm nehmen. Vanessa, die vierte Kandidatin, die von Heidi Klum ins Finale eingeladen wurde, hat sich kurzfristig dazu entschieden, nicht anzutreten. In einer persönlichen Botschaft erklärt Vanessa ihren GNTM-Ausstieg.

Simone, Cäcilia oder Sayana: Wer gewinnt das Finale von GNTM 2019?

Die Spannung steigt wenige Tage vor dem Finale ins Unermessliche: Welche der Finalistinnen kann Modelchefin Heidi Klum im GNTM-Live-Finale von ihrem Topmodel-Potenzial überzeugen - und die Konkurrenz hinter sich lassen?

Holt sich die 20-jährige Sayana aus Grevenbroich bei Düsseldorf den GNTM-Sieg? Sayana sagt: "Ich würde mich riesig freuen, wenn ich ‚Germany’s next Topmodel‘ werden dürfte - immerhin bin ich deshalb hier angetreten. Als Gewinnerin hat man eine sehr große Verantwortung und auch ein sehr großes Publikum. Dadurch fühle ich mich noch angeregter, diesen Titel zu ergattern. Es liegt in unserer Hand, den jungen Menschen Gutes zu lehren, ihnen die Augen zu öffnen und zu zeigen, wie viel jeder Einzelne von ihnen bewirken kann. Daher sage ich: Ich bin eine starke Frau und möchte alle anderen Frauen und Menschen dazu motivieren, sich den Herausforderungen zu stellen und ihre Träume zu verwirklichen!"

Heidi Klum über Finalistin Sayana: "Schon von der ersten Sekunde an habe ich mich in Sayanas Look verliebt. Und später auch in sie als Mensch. Sie ist bildhübsch, ehrgeizig und hat einen Look den wir bei #GNTM noch nie hatten."

Aber auch die 21-jährige ehemalige Leistungssportlerin Simone möchte gewinnen: "Bei GNTM habe ich jeden Tag immer 1000% gegeben und versucht, mich selber zu übertreffen. Es ist wichtig, an sich zu glauben und alles für seine Träume zu geben. Ich möchte eine Inspiration für Mädchen und Jungs sein. Ich habe von meinem Leistungssport gelernt, dass es wichtig ist, sich den Aufgaben mit viel Fleiß, Ausdauer und Disziplin zu stellen. One Love – egal was für ein Gender, welche Religion, welcher Background: Akzeptiert jeden, wie er ist und lasst die Menschen ihre Träume leben."

Heidi Klum über Finalistin Simone: "Simone ist der Erfolg nicht in den Schoß gefallen. Sie musste sehr viel kämpfen: Gegen ihre vielen, vielen, vielen Ängste und gegen ihre nicht immer netten Konkurrentinnen. Simone hat eine gewisse Frische und Natürlichkeit die ich sehr mag."

Oder wird im Live-Finale letztendlich die 19-jährige Cäcilia aus Freiburg im Breisgau "Germany's next Topmodel" 2019? Sie sagt: "Ich gebe seit Tag eins so viel – ich habe hart an mir gearbeitet. Mit viel Fleiß und Disziplin kann man alles schaffen! Bei GNTM habe ich viel über mich selber gelernt. Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ werden und zeitgleich junge Mädchen dazu inspirieren, an sich zu glauben und an ihren Träumen festzuhalten."

Heidi Klum über Finalistin Cäcilia: "Vor 15 Wochen habe ich noch nicht daran geglaubt, dass Cäcilia im Finale stehen wird. Ihr Look hat mir von Anfang an gefallen aber sie stach von ihrer Performance als Model nicht besonders hervor. Aber irgendwann hat sie den Schalter umgelegt und ist vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau und Model geworden."

Während Cäcilia und Sayana jeweils einen Jobs während GNTM ergattert haben, glänzt Simone mit 5 Jobs.

Was gewinnt die GNTM-Siegerin?

Im GNTM-Finale geht es um viel! Neben dem Titel "Germany’s next Topmodel 2019" erscheint die Gewinnerin auf dem Cover der deutschen Ausgabe der "Harper’s BAZAAR". Außerdem erhält sie einen Model-Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro. Darüber hinaus wird die Siegerin das neue Testimonial für die Michalsky-Parfums und das Gesicht der neuen Palmolive Duschgel Limited Edition.

Wo und wann findet das Live-Finale statt?

Simone, Cäcilia oder Sayana? Nur eine kann "Germany’s next Topmodel" 2019 werden! Wer wird am Ende die strahlende Siegerin sein? Dieses Geheimnis wird am 23. Mai 2019 gelüftet. Dann steigt das Live-Finale von "Germany’s next Topmodel" im Düsseldorfer ISS Dome.

Schaltet ein zu dem spektakulären Live-Event – am 23. Mai 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben!

Du hast das Halbfinale verpasst? Im GNTM-Liveticker kannst du alle spannenden Infos nachlesen.