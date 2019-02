Germany's next Topmodel

GNTM-2019-Kandidatin Enisa und ihre Modelkollegin Vanessa waren schon vor dem GNTM-Casting befreundet. Auf YouTube zeigen sich die beiden Nachwuchsmodels immer wieder gemeinsam in Videos. Doch nach dem ersten großen Shooting, weit oben im Gebirge, scheint von ihrer Freundschaft nicht mehr viel übrig zu sein: "Ich fühle mich so, als würde sie vor der Kamera so tun, als wären wir beste Freunde, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen", sagt Enisa, den Tränen nahe.

GNTM-Kandidatin Enisa: "Vanessa will sich nur durch mich pushen!"

Doch nochmal von vorne:

Das erste GNTM-2019-Shooting ist für Heidi Klums Top 30 eine große Herausforderung. Hoch oben in den Bergen und bei eisiger Kälte posieren die Modelanwärterinnen für Modefotograf Kristian Schuller.

Für Simon Desues Freundin Enisa läuft das Shooting aber nicht gut. "Kein Elan und die Gesichtsausdrücke sind langweilig", ruft Heidi Klum der Shooting-Gruppe zu.

Ob das mittelmäßige Shooting dazu geführt hat, dass der gebürtigen Schwedin der Kragen platzt? Nachdem sich Enisa wieder umgezogen hat, ist sie auf Vanessa gar nicht gut zu sprechen: "Sie will sich durch mich pushen. Wenn die Kamera zu mir kommt, ist sie in drei Sekunden da. Sie will in echt vielleicht gar nicht mit mir befreundet sein", behauptet Enisa vor der Kamera.

Von diesem Kommentar sichtlich vor den Kopf gestoßen erklärt Vanessa: "Von meiner Seite aus ist eigentlich alles gut". Doch kurz darauf kommt es zwischen den beiden GNTM-Modelanwärterinnen zum Eklat.

GNTM-Vanessa: "Nachts um zwei muss ich funktionieren, wenn du Streit mit deinem Freund hast!"

Vanessa und Enisa bekommen sich richtig in die Haare. Die YouTuberin wirft ihrer GNTM-Konkurrentin vor, sie würde nur deren Aufmerksamkeit haben wollen: "Du hast doch immer nur meine Instagram-Follower, meine YouTube-Videos und Simons YouTube-Videos im Hinterkopf gehabt! (…) Ich kenn dich doch überhaupt nicht so gut", schreit Enisa.

Diese Anschuldigung trifft GNTM-2019-Kandidatin Vanessa. Sie kontert nicht weniger wütend: "Enisa, du kommst mit deinen Problemen immer zu mir. Nachts um zwei muss ich funktionieren, weil du Streit mit deinem Freund hast. Sorry Enisa …"

Wie lange sich die GNTM 2019-Anwärterinnen wirklich kennen, ist nicht bekannt. Dennoch scheint beiden trotz des Streits viel an ihrer Freundschaft zu liegen.

Am nächsten Tag, kurz vor dem Entscheidungswalk mit Gastjuror Wolfgang Joop, sucht GNTM-Anwärterin Enisa das Gespräch und zeigt Verständnis für den Wutausbruch ihrer Freundin: "Ich weiß du hast deine Periode. Wenn ich meine Erdbeerwoche habe, bin ich nicht so der beste Mensch."

Diese Ansicht teilt auch Vanessa: "Wir haben Sachen gesagt, die nicht stimmen, einfach weil wir sauer sind. Wir wollten uns weh tun und das ist nicht gut von uns."

Die Nächste steht schon bevor: Am 14. Februar wird die zweite Folge von "Germany’s next Topmodel" 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Folge 2 von "GNTM" verpasst? Im Live-Ticker gibt's die wichtigsten Infos.