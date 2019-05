Simone ist die strahlende Siegerin von "Germany’s next Topmodel" 2019! Im Live-Finale der 14. GNTM-Staffel am 23. Mai im Düsseldorfer ISS Dome wurde Simi ihrer Favoriten-Rolle gerecht. Modelchefin Heidi Klum kürte sie zur Gewinnerin.

Simone galt als Favoritin für das GNTM-Finale 2019

Während der diesjährigen GNTM-Staffel holte keine Topmodel-Anwärterin so viele Jobs wie das Nachwuchsmodel mit der blonden Lockenmähne. Fünf Aufträge zog Simi an Land. Die 21-jährige, ehemalige Leistungssportlerin überzeugte bei den Castings für About You, InStyle, John Frieda, Bill Kaulitz‘ Mode-Label "Magdeburg Los Angeles" und Sephora.

Mit ihrer sensiblen Art eckte die "Germany’s next Topmodel"-Gewinnerin 2019 oft bei ihren Konkurrentinnen an. Doch selbst große Spannungen mit ihren Mitstreiterinnen hinderten Simone nicht daran, bei Fotoshootings, Walks, Challenges und Castings alles zu geben - und ihr Topmodel-Potenzial unter Beweis zu stellen.

Über diese Preise darf sich Simone freuen

Simones Talent, Ehrgeiz und Engagement haben ihr nun den Titel "Germany’s next Topmodel" 2019 eingebracht. Und nicht nur das! Ihr winken weitere Preise: Simi kommt auf das Cover des deutschen "Harper’s Bazaar"-Magazins. Außerdem wird sie das neue Testimonial für die Michalsky Parfüms. Zudem erhält sie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, einen Modelvertrag bei der Agentur "ONEeins fab" und sie wird das Gesicht der Palmolive Duschgel Limited Edition.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg bei "Germany’s next Topmodel" 2019, Simi!

