Für den Modefotografen Rankin ist "Germany’s next Topmodel" ein Heimspiel. Seit 2009 lichtet der Brite Heidis Nachwuchsmodels ab. An Kreativität mangelte es dabei nicht: die Models hingen in Abendkleidern in luftiger Höhe, mussten sich im Horror-Shooting von ihrer gruseligen Seite zeigen, komplett nackt im Sand räkeln oder wurden mit einem Male-Model in einem Bett über den Hollywood Boulevard kutschiert.

GNTM-Fotograf Rankin hat hohe Ansprüche

Dass der Brite ein Freund ehrlicher Worte ist, wurde schon in den letzten GNTM-Staffeln klar. Auch den diesjährigen Kandidatinnen ist das nicht entgangen. Entsprechend hoch ist die Aufregung vor dem Shooting mit dem Fotograf. "Ich habe schon ein bisschen Angst vor Rankin. Der kann ja schon etwas strenger werden", äußert sich Lena im Preview-Clip zur 7. Folge.

Und auch Kandidatin Vanessa hat großen Respekt vor der GNTM-Koryphäe: "Ich habe schon Ehrfurcht. Man will ja nichts falsch machen." Rankin versteht die Sorgen der Nachwuchsmodels hingegen nicht: "Ich bin doch so nett." Dann kommen sie aber doch, die Sprüche, vor denen Heidis Mädchen schon die Modelbeine zittern: "Was machst du da?"; "Willst du überhaupt Model werden?" ... Wer da wohl gemeint ist?

