Eine Hochzeit beim GNTM-Finale – Das gab es bisher noch nie! Theresia hält um die Hand ihres langjährigen Partners Thomas an. Vor einem Millionenpublikum sagt er "Ja". Tosender Applaus von den Rängen und große Emotionen bei dem glücklichen Paar.

Große Überraschung nach dem "Love Walk" der GNTM-Kandidatinnen

Theresia läuft als Letztes über die Final-Bühne – in einem wunderschönen Brautkleid von Kaviar Gauche. Mit einem gigantischen Schleier und Tränen in den Augen. Thomas, der die Ehre hat den Walk von der Couch aus zusammen mit Heidi Klum anzusehen, ist ebenfalls sehr gerührt bei dem Anblick. "Ich liebe dich über alles mein Schatz", sagt er als er seine Freundin in die Arme schließt. Nach dem Runway verlässt Theresia aber nicht den Laufsteg, sondern sagt: "Ich möchte dir einfach sagen, dass du für mich der unglaublichste Mann auf der Welt bist. Du hast mir einfach immer bei allem beigestanden."

Theresias Hochzeit beim "Germany’s next Topmodel"-Finale 2019

Auf den Tag genau vier Jahre sind die 26-jährige GNTM-Kandidatin und der 27 Jahre ältere Thomas ein Paar. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Die findet beim GNTM-Finale in Düsseldorf nun ihren Höhepunkt. Die Hochzeit ist schon seit längerem für dieses Jahr geplant. Theresia scheint es gar nicht mehr erwarten zu können mit Thomas vor den Traualtar zu treten. Thomas ist von der Aktion begeistert und sagt natürlich "Ja". Auf der Bühne gibt es eine feierliche Zeremonie - angeführt von Modelchefin Heidi Klum.

Trauung mit Heidi Klum und Kuschel-Murmeltier Herbert

Theresia und Thomas haben keine Zeit zu verlieren. Und so vollzieht Heidi Klum in ihre Position als Modelchefin die Trauung – direkt auf der Bühne des ISS Dome in Düsseldorf. GNTM-Kollegin Tatjana ist die Trauzeugin und Theresias Lieblings-Murmeltier Herbert bringt einen Gutschein für eine Reise nach Mexiko für die beiden. Thomas Gottschalk darf die Ringe überreichen.

Finale verpasst? Der GNTM-Liveticker bringt dich auf den neusten Stand.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM-Finale 2019: Heiratet Heidi Klum ihren Tom in der Sendung?

GNTM-Finale 2019: Taylor Swift als Surprise-Act in der Live-Show