Was dich in Folge 8 von "Germany's next Topmodel" 2019 erwartet? Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack:

Heidi Klums Mädchen steht nicht nur ihre zweite große Modenschau für Designer Christian Cowan bevor. Sängerin Zara Larsson wird neben Cowan als 2. Gast-Jurorin anwesend sein. Außerdem müssen die GNTM-Kandidatinnen einen Casting-Marathon und ein herausforderndes Wassershooting meistern. Es wird also wieder super-spannend!

Am 28. März 2019 kannst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben sehen, was die Kandidatinnen bei GNTM erleben.

GNTM 2019 miterleben: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Natürlich kannst du GNTM auch in unserem Livestream anschauen oder mobil in der ProSieben App. Aber damit nicht genug! Falls du Probleme mit dem Livestream haben solltest oder er bei dir nicht funktioniert, kannst du auch mit unserem GNTM-Liveticker die spannende Topmodel-Reise mitverfolgen.

Ab 20:15 Uhr tickern wir und versorgen dich mit den wichtigsten GNTM-Infos aus Folge 8. Im GNTM-Liveticker erfährst du, was bei der Modelchefin und den Nachwuchsmodels in Miami und Los Angeles passiert. Sei dabei!

>>> Hier geht's zum GNTM-Liveticker! <<<

+++

In der 7. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 bekamen die GNTM-Kandidatinnen Tipps von Supermodel Gisele Bündchen! Außerdem setzte Star-Fotograf Rankin die Topmodel-Anwärterinnen beim Nackt-Shooting in Szene. Dazu gab es besondere Accessoires für die Mädchen: flauschige Hunde und exklusiven Designer-Schmuck.