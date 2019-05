Am 18. Mai steht bei "Germany’s next Topmodel" 2019 das Halbfinale an. Eines fehlte in dieser Staffel aber bisher: Der Besuch von den Freunden und Familienangehörigen. Das holt Heidi Klum in der 15. Folge jetzt nach. Das langersehnte Wiedersehen sorgt bei den Kandidatinnen für große Emotionen.

Heidi Klums Überraschung im Halbfinale

Der Trailer zum Halbfinale verrät: Diese Folge kommt wieder viel auf Heidis Mädchen zu. Aber sie sind nicht allein. "Für den anstrengenden Endspurt in Los Angeles habe ich meinen Halbfinalistinnen eine ganz besondere Unterstützung besorgt", kündigt die Modelchefin an. In der Einfahrt der Model-Villa steht ein riesiges rosa Geschenk bereit. Darin verstecken sich die Liebsten der Nachwuchsmodels.

Aufregung bei GNTM: Freunde und Familie zu Besuch

"red." trifft die Freunde und Familienangehörigen der Kandidatinnen vorab in Los Angeles. Schnell wird klar: Nicht nur Heidis Mädchen haben den Moment des Wiedersehens lange herbeigesehnt. Alicijas Freund Finn gibt zu: "Ich habe sie auf jeden Fall ziemlich, ziemlich doll vermisst. Die letzten Wochen waren auch ganz schön hart." "Wir warten immer auf jedes Telefonat, auf jeden Anruf. Ich schlafe schon mit dem Handy", gesteht Simones Mutter Margarete.

Prash im "red."-Interview: Das hat ihm Sayana zu verdanken

Auch Sayanas Verlobter Prash ist in L. A. und fiebert dem Wiedersehen entgegen. Im Interview macht der Schauspieler deutlich: An Sayanas Einzug ins Halbfinale ist er nicht ganz unbeteiligt. "Ich war schon so ein Wendepunkt in ihrem Leben im letzten Jahr", erzählt der Inder. Stets habe er seine Freundin ermutigt, ihren Traum zu verwirklichen - auch wenn das bedeute, dass das Studium oder andere Dinge erst mal hintenangestellt werden müssen. Neben dem Mental-Coaching für mehr Selbstbewusstsein, habe er sie auch in Sachen Sport und Ernährung unterstützt.

Wie die GNTM-Kandidatinnen auf das Wiedersehen mit ihren Freunden und der Familie reagieren, seht ihr am 18. Mai bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Du hast Folge 14 verpasst? Der GNTM-Liveticker bringt dich schnell auf den neusten Stand.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM 2019: Diese Kandidaten sind im Halbfinale