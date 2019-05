Nun ist es wieder so weit: das Halbfinale von "Germany’s next Topmodel" steht an! Auch in der 14. Staffel der Show steht bei den Models das Cover-Shooting für das Mode-Magazin "Harper’s Bazaar" an.

Es wird blumig bei GNTM 2019

In der 15. Folge tragen Heidis Mädchen Blumen als Haarschmuck - das ist auch schon alles an Accessoires. Denn bei dem wohl wichtigsten Shooting der Show müssen die Nachwuchsmodels allein durch ihre Ausstrahlung überzeugen.

Nervosität bei den "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Wie wichtig dieses Shooting ist, zeigt sich an der Anspannung der Models. Das Cover wird diejenige zieren, die das Finale gewinnt. Kann eine Kandidatin beim Shooting nicht überzeugen, könnte das das Aus bei GNTM bedeuten. Dieser Druck lastet auch auf Vanessa, denn sie sagt: "das Shooting entscheidet, ob man 'Germany’s next Topmodel' wird".

Welche GNTM-Kandidatinnen Heidi Klum beim Harper’s Bazaar Shooting von sich überzeugen können, seht ihr am 16. Mai um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Du hast Folge 14 verpasst? Der GNTM-Liveticker bringt dich schnell auf den neusten Stand.

