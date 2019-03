Wo ist GNTM-Jasmin? Diese Frage stellten sich viele Fans von "Germany's next Topmodel" 2019, nachdem Jasmin aka Joy in Folge 4 nicht mit nach Los Angeles reiste. Ab Folge 5 mischt Jasmin plötzlich wieder bei "Germany’s next Topmodel" 2019 mit - und ihre Mitstreiterinnen sind schockiert.

GNTM-Leonela: "Wieso ist Joy hier? Das ist nur eine Verarschung, finde ich"

In einem Preview-Clip ist zu sehen, wie Jasmin voller Vorfreude am Flughafen von L.A. auf ihr Transportmittel wartet: "Mädels, jetzt bin ich da, jetzt geht’s los", ruft sie und lacht.

Kurze Zeit später schleicht sie durch die Model-Villa und stößt im Wohnzimmer auf die restlichen GNTM-Kandidatinnen.

"Ich bin wieder daaaa!", schreit Jasmin. Die Reaktion der Mädchen: Unverständnis. Leonela verlässt sogar den Raum: "Wieso ist Joy hier? Das ist nur eine Verarschung, finde ich." Simone pflichtet ihr bei: "Wir müssen alle mit der Heidi sprechen, es eskaliert sonst."

Ob die Situation eskaliert und was Heidi Klum dazu sagt, das erfahrt ihr am 7. März bei "Germany's next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Du kannst die Umstyling-Folge nicht im TV schauen? Dann lies doch ab 20:15 Uhr in unserem Live-Ticker mit!

Das könnte dich auch interessieren:

Theresia und Tatjana sind wie ein altes Ehepaar