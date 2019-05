So kurz vor dem GNTM-Finale hält Heidi Klum eine ganz besondere Überraschung für ihre Mädchen bereit – Lena performt im Halbfinale einen Song aus ihrem neuen Album "ONLY LOVE, L".

Letzter Walk vor dem "Germany’s next Topmodel"-Finale

In der 15. Folge von GNTM 2019 steht nach dem Cover-Shooting für die "Harper’s Bazaar", der letzte entscheidende Walk vor dem großen Finale an. Während die Nachwuchsmodels in atemberaubenden Kleidern über den Laufsteg schweben, werden sie von Lena Meyer-Landrut begleitet. Die Sängerin präsentiert dabei einen Song aus ihrem aktuellen Album.

Lena als Attraktion für Heidis Mädchen

Die Sängerin, die sich als GNTM-Fan outet, wurde selbst durch eine Show bekannt. 2010 gewann sie zuerst die Castingshow "Unser Star für Oslo" und später als deutsche Vertreterin den "Eurovision Song Contest". In "ONLY LOVE, L" verarbeitet Lena tiefgehende Gefühle und thematisiert unter anderem Mobbing und die negativen Seiten des Berühmtseins. Es ist ein sehr persönliches Album mit direkten Messages - Heidis Mädchen erwartet also ein echtes Highlight im Halbfinale.

Wie sich die Kandidatinnen von "Germany’s next Topmodel" 2019 im Entscheidungswalk schlagen, seht ihr am Donnerstag, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

