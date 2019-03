Beim Umstyling in Folge 5 bekamen die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen neue Looks verpasst. Manche machten radikale optische Veränderungen durch.

Zum Beispiel Kandidatin Justine mit ihrem blonden Pixie Cut. Theresia trägt seit dem Umstyling einen Pony und einen dunkleren Blond-Ton. Tatjana musste sich nicht von ihren Haaren trennen. Dank Extensions schmückt sie nun eine richtige Mähne.

GNTM 2019: Unterschiedliche Reaktionen auf das Umstyling

Nach dem Umstyling konnten es die Kandidatinnen kaum abwarten, im Telefonzimmer mit ihren Familien und Freunden zu telefonieren. Im Video-Anruf zeigten sie ihren Liebsten ihre neuen Frisuren.

Justines Freund muss sich erst an ihre kurzen Haare gewöhnen

Tatjanas Mutter ist vom Umstyling ihrer Tochter begeistert: "Oh Gott, bist du das? Ich glaube das jetzt gar nicht. Oh, du bist so hübsch!" Die Reaktion von Justines Freund zu ihrem neuen blonden Pixie Cut fällt dagegen nüchterner aus. Sein Kommentar: "gewöhnungsbedürftig".

Theresias Verlobter Thomas ist dagegen hingerissen von dem Anblick seiner Freundin. Er findet Theresias neue Fransen-Frisur samt Pony super.

Wie es für die Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" 2019 weitergeht, seht ihr am 14. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.