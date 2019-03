"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Simone geriet bereits in den vergangenen Folgen mit einigen Topmodel-Anwärterinnen aneinander. Jetzt hat sie offenbar neuen Ärger, wie ein Preview-Clip auf Folge 6 von GNTM zeigt.

GNTM 2019: Simone weint im Telefonzimmer

Aufgelöst sitzt Simone im Telefonzimmer und spricht mit ihren Liebsten zu Hause. Unter Tränen sagt das Nachwuchsmodel: "Alle Mädels gegen mich. Niemand fragt, wie es mir geht. Ich kann kaum gehen, habe solche Schmerzen."

Außerdem erzählt sie, was andere Kandidatinnen ihr angeblich an den Kopf geworfen haben sollen: "Nur weil ich hier von Anfang an niemandem traue, sagen die mir, wie falsch ich bin, wie scheiße ich bin."

In der Vergangenheit hatte Simone nach einer verlorenen Challenge Streit mit Konkurrentin Sarah.

Was in der Model-Villa passiert ist und was Simone dieses Mal so mitnimmt? Das seht ihr am Donnerstag, den 14. März, um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.