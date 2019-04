Germany's next Topmodel

GNTM 2019: Welche Rolle spielt Thomas Gottschalk in Folge 9?

Die 9. Folge von "Germany’s next Topmodel" 2019 steht ganz unter dem Motto "We love to entertain you". Heidi Klum holt daher einen wahren Experten mit ins Boot: Thomas Gottschalk ist in dieser Woche mit dabei bei GNTM 2019.