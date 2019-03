Rückblick auf Folge 7 von "Germany's next Topmodel" 2019: Heidi Klum wird während Melissas Entscheidungswalk plötzlich backstage gebeten. Denn nach einem verbalen Streit gab es einen körperlichen Übergriff von Jasmin auf Lena. "So geht das nicht weiter", sagt die Model-Chefin und macht sich auf die Suche nach Jasmin.

Heidi Klum zu Jasmin: "Jeden Tag versuche ich (...), dass du etwas Positives aus deinem Leben machst"

Mit Ruhe und Warmherzigkeit spricht Heidi Klum mit Jasmin. Zunächst entschuldigt sich die GNTM-2019-Kandidatin bei Heidi: "Es tut mir echt leid, dass ich dich hier in so eine Situation bringe."

Heidi antwortet prompt: "Du bringst mich nicht in seine Situation, meine Liebe, du bringst dich in eine Situation und das tust du immer und immer wieder." Sie fügt mit Nachdruck hinzu: "Jeden Tag versuche ich, dass du das Leben positiv sieht und dass du etwas Positives aus deinem Leben machst." Jasmins Antwort: "Ich will das auch, aber es ist einfach schwierig."

GNTM-Aus: Heidi schickt Jasmin nach Hause

Nach dem körperlichen Übergriff entscheidet Heidi Klum, Jasmin aka Joy nach Hause zu schicken: "Es kann doch nicht sein, dass ihr euch gegeneinander schlagt. Ihr seid hier, um Model zu werden!" Jasmin erwidert: "Ich wollte keine von denen schlagen, aber es geht auch nicht mich zu beleidigen."

Heidi: "Weißt du, wie oft ich beleidigt werde? (…) Weißt du was ich mir schon seit vielen Jahren anhören muss? (…) Meinst du da ist immer alles wahr? Meinst du es gefällt mir? Die Sachen, die ich mir immer anhören muss? Du musst immer an dich denken! Aber das hast du nicht gemacht. Weißt du, was mir am meisten leid tut? Ich versuche dir zu helfen, jeden Tag, Woche für Woche. Ich versuche dich mitzuziehen, weil ich weiß, dass hier drin ein guter Mensch ist. Aber Schatz, es gibt Regeln in einer Gesellschaft. Man kann sich mit Wörtern schlagen, aber man kann nicht mit Händen schlagen. Das darf man nicht machen. Du hast eine riesen Chance hier gehabt und die hast du dir jetzt leider damit selber vermasselt."

Heidi verabschiedet sich von Jasmin mit den Worten: "Du bist ein wunderhübsches Mädchen und ich weiß auch, dass da etwas Schönes im Herzen drin ist. Ich hoffe, dass du das findest."

Nach diesem Gespräch wird Jasmin ins Hotel gebracht und fliegt anschließend zurück nach Hause.

