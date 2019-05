Was für ein spektakulärer Auftritt von Tokio Hotel beim großen Live-Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2019! Bei den ersten Tönen von "Melancholic Paradise", dem Titelsong der aktuellen GNTM-Staffel, kommt Sänger Bill Kaulitz von der Decke geschwebt. Sein Bruder Tom rockt auf der Bühne an der Gitarre. Die beiden GNTM-Fianlistinnen Simone und Sayana betreten den Laufsteg in rot-schwarzen Bodys mit riesigen Schmetterlingsflügeln.

Dann prasselt plötzlich Regen über die Jungs von Tokio Hotel und durchnässt die Musiker.

Schon bei „Durch den Monsun“ setzten Tokio Hotel auf künstlichen Regen

Ein Anblick, der bei vielen Tokio-Hotel-Fans sicher schöne Erinnerungen weckt. Denn schon im Video zur ihrer ersten Single „Durch den Monsun“ im Jahr 2005 kämpften sich die Musiker – passend zum Songtext – durch starke Regenfälle. Das Lied wurde zum Hit und erreichte Platz 1 der deutschen und österreichischen Charts.

