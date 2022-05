Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel 2022

Die Entscheidung ist gefallen. Die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2022 heißt Lou-Anne. Ihre konstant guten Leistungen der 17. Staffel fanden eine Fortsetzung in den überzeugenden Walks im großen Finale. Ob Trampolin-Shooting oder Kopfüber-Lauf, einmal mehr blieb die Österreicherin cool und souverän.

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi Klum die Entscheidung nicht leicht gemacht. Neben Lou-Anne standen ihre Mutter Martina und die Teilnehmerinnen Luca, Noëlla und Anita im Finale.

Diese Preise erhält Germany's Next Topmodel 2022

Darüber kann sich die Gewinnerin Lou-Anne neben dem Titel noch freuen:

Lou-Anne kommt auf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar".

Lou-Anne gewinnt 100.000 Euro.

Lou-Anne wird wird das neue Kampagnengesicht von Mac Cosmetics.

Wer ist raus? Die Top-5-Platzierungen bei GNTM 2022

Im Finale mussten sich die Teilnehmerinnen in dieser Reihenfolge verabschieden:

Platz 2 belegt Luca. Platz 3 geht an Martina. Noëlla wurde Vierte. Anita ist die Fünftplatzierte.

Zuvor bei "Germany's Next Topmodel"

In Folge 16 mussten die verbliebenen sechs Models zeigen, warum sie ins Finale einziehen sollten. Gelegenheit dazu bekamen die Halbfinalistinnen bei einem Höhen-Shooting über den Dächern von Los Angeles und einem Walk mit besonders feurigen Outfits: Die Frauen schritten mit brennenden Röcken über den Laufsteg. Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum, die in dieser Woche als Gastjurorin geladen war, musste sich das Topmodel bei der Entscheidung zwischen Noëlla und Lieselotte festlegen – mit schlechterem Ausgang für die Best Agerin. Wie sich die 66-Jährige nach dem Aus fühlt und welchen entscheidenden Vorteil Noëlla am Ende für sich beanspruchen konnte, haben wir zusammengefasst.

Das waren alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 – mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar".

Wer hat es ins Finale geschafft?

In Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" mussten die letzten sechs verbliebenen Models beweisen, dass sie das Zeug fürs große Finale haben. Nach einem feurigen Entscheidungs-Walk in brennenden Röcken konnten sich folgende fünf Models für das Finale qualifizieren:

Wer hat es in die Top 10 geschafft?

Der Einzug in die Top 10 von "Germany's Next Topmodel" ist jedes Jahr ein Meilenstein für die Topmodel-Anwärterinnen. Hier findest du noch mal alle Frauen aufgelistet, die es in Staffel 17 unter die besten Zehn geschafft haben:

Anita

Juliana

Lou-Anne

Lena

Lieselotte

Luca

Martina

Noëlla

Sophie

Vivien

Leni Klum war bei GNTM 2022

Bereits im Interview mit "red." verriet das Model, dass sie Teil von Staffel 17 sein wird. Allerdings war lange Zeit ungewiss, wann die 18-Jährige in Erscheinung treten wird. Dann kam die große Überraschung in Folge 16. Leni Klum nimmt direkt auf dem Gastjurorinnen-Stuhl neben ihrer Mutter Heidi Klum Platz. Die gesamte Folge 16 siehst du hier. Im Interview verrät Leni Klum außerdem, wie ihr ihr erster Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" gefallen hat und welche Tipps sie den Models mit auf den Weg geben würde.

Bis wann geht "Germany's Next Topmodel"?

Eine Folge GNTM inklusive Werbepausen dauert im Schnitt 170 Minuten. Meistens sind die Folgen gegen 23:05 Uhr zu Ende. Das Staffelfinale wird live übertragen und kann durchaus länger dauern.

Wer sind die Gastjuroren und Gastjurorinnen bei GNTM 2022?

Das sind die Kandidatinnen der 17. Staffel

Für die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hatten sich 31 Kandidatinnen qualifiziert. Alle Infos und spannende Insights zu den GNTM-Models, liest du hier.

Wann findet das Umstyling statt?

Das Umstyling fand in Folge 6 am Donnerstag, den 10. März 2022, statt. Die geladene Gastjurorin war Sarina Nowak. Das sind die Models im Vorher-nachher-Vergleich.

Falls du das Umstyling verpasst hast, kannst du es hier jederzeit in der Wiederholung sehen.

Wie sahen Martina und Barbara früher aus?

Im Interview zeigen die Teilnehmerinnen Martina (50) und Barbara (68) alte Fotos von sich und erzählen, welche Geschichten hinter den Bildern stecken. Neugierig? Erfahre hier mehr über die beiden Models.

Das ist neu bei GNTM 2022

Heidi Klum und ihr Team versuchen in jeder Staffel neue Elemente einzubringen, damit es sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die Zuschauer:innen spannend und aufregend bleibt. Besonderer Fokus wird in Staffel 17 wieder auf Diversity gelegt. Das spiegelt sich auch im Cast wider. Dieses Jahr reicht die Altersspanne von 18 bis 68 Jahre.

Zudem werden wieder Petite und Curvy Models Teil von "Germany's Next Topmodel" sein. Im Interview verrät Heidi Klum, dass der Kennenlerntag ein Highlight für sie ist: "Es ist immer etwas anderes, wenn du eine Person live siehst oder auf einem Foto oder Video. Insofern ist der erste Tag für mich immer am aufregendsten."

Sind Männer bei GNTM 2022?

Auch in dieser Staffel werden Männer nicht Teil des "Germany's Next Topmodel"-Casts sein. Ob es in diesem Jahr wieder eine "Boys Edition" geben wird, hat Heidi Klum noch nicht verraten.

Models statt Mädchen

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird auch für Modelchefin Heidi Klum einige Veränderungen mit sich bringen. Aufgrund der großen Altersspanne stellt sich die Frage: Sollen die Models geduzt oder gesiezt werden? "Ich habe die Models gefragt, wie sie genannt werden wollen", erzählt Heidi Klum. "Und sie gefragt: Dürfen wir uns duzen?" Die Entscheidung fiel auf "du" und "Models" statt "Mädchen". Nach 16 Jahren ist also nicht mehr die Rede von Heidis "Mädchen", sondern von ihren "Models".

"Chai Tea With Heidi" by Wedding Cake

Der diesjährige Titelsong von "Germany's Next Topmodel" 2022 kommt von keiner Geringeren als Heidi Klum. Fans wissen: Die Modelchefin liebt es zu singen. Für den Titelsong der 17. Staffel hat sie kurzerhand den Song "Chai Tea With Heidi" aufgenommen.

Die erste offizielle GNTM-Playlist ist da

Jetzt gibt es was auf die Ohren! Mit der ersten offiziellen "Germany's Next Topmodel"-Playlist kommt der GNTM-Vibe von ganz allein. Egal ob entspannt zu Hause oder für unterwegs. Über Spotify, Apple Music und Deezer kannst du alle Songs der aktuellen Staffel genießen.

Groß angelegte 360-Grad-Kampagne gestartet

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird in einer groß angelegten 360-Grad-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 1. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social-Media-Ads auf allen großen Plattformen. Schon vorher werden die vier Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Darüber hinaus läuft der #GNTM-Trailer auf zwei der größten digitalen Flächen in Deutschland in Hamburg und in Berlin.

Drehorte von "Germany's Next Topmodel" 2022

Auftakt der 17. Staffel ist in Athen. Anschließend gehen die Dreharbeiten auf der griechischen Insel Mykonos weiter. Auch in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles finden wieder Aufzeichnungen statt. Seit Folge 6 halten sich die Models in und um Los Angeles auf, um ihrem großen Topmodel-Traum nachzueifern. Viele beeindruckende Drehorte warten auf die GNTM-Kandidatinnen.

