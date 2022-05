Spektakuläres Finale von "Germany's Next Topmodel" 2022 am 26. Mai

"Germany's Next Topmodel" 2022 neigt sich dem Ende zu. Mittlerweile sind nur noch sechs Model-Anwärterinnen im Rennen und hoffen im Halbfinale auf eines der Final-Tickets. Die Gewinnerin wird am 26. Mai live gekürt. Alle Infos zur Final-Show liest du hier.

GNTM 2023: Die Vorbereitungen für Staffel 18 laufen auf Hochtouren

Wer sich 2022 den Titel holt, entscheidet sich in Kürze. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Suche nach Topmodel-Anwärterinnen für die 18. Staffel der Show bereits in vollem Gange ist. Modelchefin Heidi Klum sucht natürlich auch 2023 wieder nach "Germany’s Next Topmodel". Seit dem 13. Mai können unter https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/bewerbung Bewerbungen für die 18. Staffel von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" eingereicht werden. Wie schon im vergangenen Jahr gilt: Bewerben kann sich jede Frau, mit jeder Größe, in jedem Alter, mit jeder Konfektionsgröße. Die einzige Einschränkung ist ein Mindestalter von 18 Jahren.

Das große Finale von GNTM 2022 siehst du am 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

