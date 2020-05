Opening

In diesem Jahr starteten die GNTM-Finalistinnen ein gemeinsames Opening mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palasts Berlin. Die Mädchen präsentierten die Outfits im Roboter- und Dschungel-Look. Knapp neun Minuten performten die GNTM-Models mit den Tänzern ihre Choreografie und lieferten dabei noch zusätzlichen einen perfekten Catwalk ab.

Shooting

In diesem Jahr fand das Shooting nicht live aus dem Studio statt, sondern auf einem Schiff in Berlin. Einen Tag vor dem großen Finale von "Germany's next Topmodel" wurde das Foto-Shooting mit Star-Fotograf Christian Anwander vorgezogen. Die GNTM-Finalistinnen bekamen live im Frühstücksfernsehen eine Grußbotschaft von Topmodel-Chefin Heidi Klum. Für alle vier Kandidatinnen ging es nach dem Frühstücksfernsehen direkt auf ein Schiff. Sie posierten in einem überdimensionalen Martini-Glas, in aller Öffentlichkeit. Erkannt wurden die vier GNTM-Anwärterinnen sofort, sie ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und blieben professionell.

Lijanas Ausstieg

Sowohl für viele GNTM-Fans als auch für Topmodel-Chefin Heidi Klum und ihre Star-Gäste war es ein Schock und eine Überraschung zugleich, als Lijana nach ihrem "Be Yourself"-Walk ihren Ausstieg verkündete. Die 23-Jährige entschied sich spontan dazu, die Show und somit auch das Finale vorzeitig zu verlassen. Der Grund: "Ich hatte wirklich Sorge, so spontan aus dem Finale auszusteigen. Aber ich habe einfach gemerkt in der letzten Woche, in der Zeit der Proben, dass es mir so schlecht ging. So schlecht wie schon lange nicht mehr. Die Mädels, die anderen drei, das war ihr größter Traum "Germany's next Topmodel" zu werden. Meiner ist es einfach lange nicht mehr gewesen. Deswegen habe ich mich einfach spontan entschieden auf der Bühne: 'Ich steige hier aus und setze ein Zeichen gegen Cyber Mobbing'", so Lijana.

Personality-Award

Tamara bekam während des Abends eine ganz besondere Aufgabe: Sie durfte als Backstage-Reporterin die GNTM-Kandidatinnen interviewen und zum Personality-Award aufrufen. Womit die 19-Jährige nicht gerechnet hat: ihre Fans voteten für ihre GNTM-Favoritin – und Tamara bekam den begehrten Preis von Model und Moderatorin Rebecca Mir übergeben.

Das Wiedersehen

Weitere Gäste während des Finales von "Germany's next Topmodel" 2020, waren Kandidatinnen aus den letzten 15 Staffeln: Tatjana, Giselle Oppermann, Sarah Kulka, Theresia, Jacqueline Thiessen, Klaudia mit K, Michaela Schäfer und Carina Zavline. Alle ehemaligen acht GNTM-Kandidatinnen polarisierten in den vergangenen Staffeln mit ihrer Art und ihrer Persönlichkeit – dennoch machten sie die Staffeln zu etwas ganz Besonderem. In der Show erzählten sie, wie ihre Karriere nach GNTM weiterging.

Top 20-Walk

Star-Designer Philipp Plein stattete den Top 20-Walk mit seinen neuesten Kreationen aus. Von wilden Leoparden-Mustern bis hin zu glamourösen Kleidern. Alle GNTM-Finalistinnen und Kandidatinnen bekamen ein Outfit aus der Philipp-Plein-Kollektion und das Studio verwandelte sich in eine Top 20-Fashionshow.

Die Verkündung der Siegerin

Am Ende der Show hatte das Warten nach 16 Wochen ein Ende: Die Siegerin der 15.Staffel von "Germany's next Topmodel" 2020 wurde gekürt. Topmodel-Chefin Heidi Klum entschied sich für die 21-Jährige Jacky. Sie wird das Cover der deutschen Harper's Bazaar zieren und darf sich über das Preisgeld von 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Modelagentur ONEeins fab freuen.

Das könnte dich auch interessieren: