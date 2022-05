Im Clip: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel: "Ich bin in Partystimmung"

Das waren die Finalistinnen bei GNTM 2022

Nach Folge 16 standen die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2022 fest. Hier geht es zum ausführlichen Bericht. Warum Lieselotte das Finale knapp verpasst hat, erfährst du hier.

Wann lief das Finale?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" wurde am 26. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und war zudem auf Joyn zu sehen.

Wann läuft die Wiederholung des GNTM-Finales?

Die Wiederholung der ganzen Folge des Finales von "Germany's Next Topmodel" siehst du am heutigen 27. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx oder jederzeit auf Joyn. Natürlich kannst du das Finale auch jederzeit im GNTM-Videobereich nachschauen.

Die Sendezeiten und Sendetermine von GNTM 2022:

Du willst bestens Bescheid wissen, wann die Folgen "Germany's Next Topmodel" liefen? Hier findest du alle Sendetermine im Überblick.

Bis wann geht "Germany's Next Topmodel"?

Im Durchschnitt dauert eine Folge "Germany's Next Topmodel" ca. 170 Minuten, inklusive Werbepausen. Damit geht die Folge gegen 23:05 Uhr zu Ende.

Bis wann geht das Finale von "Germany's Next Topmodel"?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" wird aller Voraussicht nach einer normalen Folgenlänge entsprechen.

Nicht nur im TV: GNTM 2022 im Livestream, Liveticker oder auf Joyn mitverfolgen

Der Donnerstag steht auf ProSieben seit 17 Staffeln für "Germany's Next Topmodel". Falls du aber die aktuelle Folge von GNTM donnerstags um 20:15 Uhr nicht im Fernsehen mitverfolgen kannst, ist das kein Problem. Per Livestream, auf Joyn und mit dem Liveticker zu GNTM 2022 bist du auch ohne TV immer auf dem neuesten Stand.

>>> Hier geht's zum Livestream <<<

>>> Hier geht's zum Liveticker <<<

Ganze Folgen als Wiederholung schauen

Zusätzlich zu unserem Liveticker kannst du dir die Wiederholung von "Germany's Next Topmodel" auch immer am Freitag nach der Sendung um 20:15 Uhr auf sixx ansehen.

Die Gastjuror:innen der 17. Staffel

Aber wer hat das gewisse Etwas? Wer hat das Zeug zu einem Topmodel? Um diese besondere Eine zu finden, lädt Heidi Klum jede Woche professionelle Unterstützung ein. Als Gastjuror:innen unter anderem mit dabei: der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Pop-Ikone Kylie Minogue, die Starfotografen Rankin und Yu Tsai, der englische Modedesigner Christian Cowan, Choreografin und Moderatorin Nikeata Thompson sowie Topmodel Maye Musk.

Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2022

Bei "Germany's Next Topmodel" 2022 wagen sich 31 Frauen in das vermutlich größte Abenteuer ihres Lebens. Doch schlussendlich wird nur eine den Titel mit nach Hause nehmen können. Welche Kandidatinnen in Staffel 17 dabei sind, kannst du hier nachlesen.

Heidi Klum: "Die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je"

"Ich suche immer noch nach einem Model, das das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen."

Die erste offizielle GNTM-Playlist ist da

Jetzt gibt es was auf die Ohren! Mit der ersten offiziellen "Germany's Next Topmodel"-Playlist kommt der GNTM-Vibe von ganz allein. Egal ob entspannt zu Hause oder für unterwegs. Über Spotify, Apple Music und Deezer kannst du alle Songs der aktuellen Staffel hören.

>>> GNTM-Playlist jetzt anhören <<<

Das könnte dich auch interessieren: