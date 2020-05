GNTM-Finale 2020: Wer sind die Star-Gäste

Heidi Klum wird natürlich beim Finale dabei sein und die Verkündung der Siegerin am Abend auch selbst bekannt geben. Die Topmodel-Chefin wird bei der Show live aus Los Angeles nach Berlin zugeschaltet.

Ein paar Star-Gäste für das große Finale von "Germany's next Topmodel" stehen auch schon fest: Unter anderem Star-Designer Philipp Plein. Er stattet die Models mit seinen ausgefallenen Kreationen aus. Thomas Hayo, er zählt schon zur "Germany's next Topmodel"- Familie dazu und darf auch in diesem Jahr nicht beim Finale in Berlin fehlen.

Außerdem mit dabei Star-Fotograf Christian Anwander. Die GNTM-Kandidatinnen und Finalistinnen lernten den Fotografen schon während der Dreharbeiten in Los Angeles kennen.

Nächste Woche Donnerstag, den 21. Mai 2020, findet das "Germany's next Topmodel"-Finale 2020 statt. Die Show wird live aus Berlin um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de ausgestrahlt. Du kannst das Finale nicht schauen? Dann komm in unseren Live-Ticker!

