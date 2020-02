Feuer, Rauch – und ein Trampolin? Für die Kandidatinnen bei GNTM 2020 geht es in Folge 4 hoch hinaus. Lagen die Mädchen beim Nacktshooting in Folge 3 noch am Strand, heißt es in Woche vier: Adrenalin pur!

Das Action-Shooting: "Du hast zu viel Angst!"

Shootet man mit Heidi Klum, darf man beim Action-Shooting eines nicht zeigen: Angst! Das internationale Supermodel kann die Panik der Kandidatinnen so gar nicht verstehen. Ein Trampolin mit viel Feuer, Qualm und Rauch im Hintergrund sollte für ein angehendes Topmodel kein Problem sein – oder doch?

Die Trampolin-Challenge

Heidi will die Mädchen natürlich nicht ins kalte Wasser schmeißen. Vor dem Shooting schickt sie deshalb Tom vorbei. Der ist Stunt-Koordinator und soll die Mädchen für das Action-Shooting trainieren – auf einem Trampolin!

Trampolin springen? Im Vergleich zum Nacktshooting und Unter-Wasser Walk letzte Woche ein Kinderspiel. Tamara: "Wie soll man denn beim Trampolin springen schlecht sein?"

Diese Frage stellt sich am Ende auch Tom. Denn sein Fazit lautet: "Das war nicht so gut!"

GNTM 2020: Wer fliegt beim Shooting – und wer nach Hause?

Für die Mädchen geht‘s auf dem Trampolin mal wieder an ihr Limit. Denn: Wer nicht hoch springt, verliert. Das Training wird allerdings zur großen Challenge. Tamara, Lucy und Co. schaffen es nicht, lange genug in der Luft zu bleiben.

Wenn sie sich nicht verbessern, kann der Fotograf kein Foto machen. Fazit von Stunt-Koordinator Tom: "Bei einigen reicht es noch nicht!"

Ob beim Shooting überhaupt ein Foto entsteht, das Heidi später verteilen kann?

Der Entscheidungswalk: "Diese Staffel ist echt over the Top!"

Genug Action beim Shooting? Weit gefehlt. Adrenalin gibt es auch beim finalen Catwalk. Da müssen die Mädchen zwar nur laufen – währenddessen fliegen ihnen aber mal eben ein paar Motorbikes um die Ohren.

Folge 4 stellt die GNTM-Mädchen erneut auf eine harte Probe. Für wen endet der Höhenflug nächste Woche? Das seht ihr wie immer am Donnerstag, 20:15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" auf ProSieben oder im Livestream.

Wer ist noch dabei in Folge 4? Hier liest du, wer nach Woche 3 gehen musste: