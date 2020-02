Jede Woche holt sich Heidi Klum für ihre Entscheidungen bei GNTM 2020 Gast-Juroren an ihre Seite. Die Preview auf Folge 5 von "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" verrät: Dieses Mal wird die Modelchefin von Fotograf Christian Anwander unterstützt.

Die 5. Folge findet in Heidis Wahlheimat Los Angeles statt. Dort müssen die Topmodel-Anwärterinnen abermals ihr Model-Talent bei einem Walk unter Beweis stellen.

Fotograf Christian Anwander ist Fan deutlicher Worte

In der Preview nimmt Star-Fotograf Christian Anwander auf einem Jury-Stuhl Platz, ein weißer Teppich endet vor seinen Füßen. Er dient offenbar als Catwalk. Am Ende steht ein sich drehendes Podest, auf dem die Nachwuchsmodels posen sollen. Die Models präsentieren Christian Anwander ihre Walk-Skills – doch nicht jede kann ihn überzeugen. Und das spricht der Fotograf auch ganz unverblümt aus. Bei seinen Urteilen nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Christian Anwander: "In meinen Augen bist du leider kein Model"

Zu einer Kandidatin sagt Christian Anwander klipp und klar: "Wahrscheinlich ist die größte Hilfe, die ich dir anbieten kann, die Wahrheit. In meinen Augen bist du leider kein Model." Welche Kandidatin dieses Feedback wohl zu hören bekommt?

Wer ist Christian Anwander?

Christian Anwander ist gebürtiger Österreicher. 2005 zog er nach New York – der Startschuss für seine internationale Karriere als Fotograf. Er arbeitete unter anderem schon für renommierte Magazine wie Elle, das amerikanische "Vogue"-Magazin und GQ.

Zu seinen Shootings kommen Superstars

Neben Mode-Shootings hatte der Fashion-Fotograf auch schon diverse Superstars für Porträt-Bilder vor der Linse. Christian Anwander fotografierte Nicki Minaj, Khalid, Daft Punk und viele weitere Künstler.

Für GNTM-Fans ist Christian Anwander ein alter Bekannter. Bereits 2019 shootete er die damaligen Topmodel-Anwärterinnen vor einer Weltall-Kulisse. 2014 mussten die GNTM-Kandidatinnen an seinem Set mit einer lebenden Schlange posieren. Was genau er sich wohl für Staffel 15 ausgedacht hat?

Folge 5 von GNTM 2020 mit Fotograf Christian Anwander und dem großen Umstyling siehst du am Donnerstag, den 27. Februar 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Aktuelle Folge verpasst? In unserem Live-Ticker kannst du nachlesen, was passiert ist.

