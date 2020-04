Fashion, Celebrities, Lingerie – You name it!

Dem Australier Russell James wurde das Fotografieren nicht einfach in die Wiege gelegt. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und wurde zunächst Polizist. Zur Fotografie kam er erst in den 1990er Jahren.

Heute fotografiert Russell James Fashion-Strecken, Celebrities wie Naomi Campbell und Adriana Lima und ist auch für seine Lingerie-Shootings international bekannt. Und: Sogar Heidi Klum selbst hat sich von dem Australier ablichten lassen.

Seine australischen Wurzeln beeinflussen James' Fotografie zwar laut eigener Aussage stark, mittlerweile lebt der 58-Jährige aber in den USA.

Es geht unter Wasser

Herausforderungen nimmt Russell James gerne an! In der 11. Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" lichtet der Fotograf die Models nämlich unter Wasser ab.

Ob dem Starfotograf da wohl seine Erfahrung als strenger Polizist helfen wird? Oder folgen die Mädchen seinen Anweisungen und können auch unter Wasser direkt vor der Kamera überzeugen?

Wie Nadine, Lijana, Julia & Co. mit dem Unterwasser-Shooting von Russell James zurechtkommen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

