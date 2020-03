In der achten Woche von GNTM 2020 warten bei der Berliner Fashion Week große Namen auf Heidi Klums Mädchen, darunter auch Stardesigner Wolfgang Joop. Doch das Schlusswort am Ende des Laufstegs werden die Modelchefin, Choreografin Nikeata Thompson und der zweite Gastjuror Christian Cowan haben.

Wer ist Nikeata Thompson?

Bevor Nikeata mit ihrer Familie nach Deutschland zieht, lebt sie in ihrem Geburtsort Birmingham, England. Mit sechs Jahren zieht die Halb-Jamaikanerin um und strebt eine Karriere als Leichtathletikerin an. 2001 wechselt sie aber zu einer anderen Disziplin: dem Tanz. Seitdem ist Nikeata Thompson vom Tanzparkett nicht mehr wegzudenken.

Choreografien für "Seeed", Jan Delay und Lena

Wie talentiert die heute 39-Jährige ist, bleibt nicht lange ein Geheimnis. Schnell wird sie von einem amerikanischen Rapper engagiert und begleitet ihn als Backgroundtänzerin auf Tour. Einige Zeit später folgen Choreographien für "Seeed", Lena und Jan Delay. 2011 gründet sie ihre eigene Agentur, gibt Tanzunterricht und managed angehende Tänzer. Außerdem wirkt sie bei TV-Formaten wie "The Voice of Germany" und "Got to Dance" mit.

Nikeatea Thompson bei GNTM

2016 ist Nikeata das erste Mal bei "Germany’s next Topmodel - by Heidi Klum" zu sehen. Sie wird speziell für das Finale gebucht und wird als Stagecoach und Choreograph engagiert. Die darauffolgenden Jahre war sie als Coach an der Seite von Michael Michalsky zu sehen … bis jetzt. Bei GNTM 2020 wird Nikeata auf dem Juroren-Stuhl am Ende des Laufstegs platz nehmen dürfen. Der Trailer zeigt: Das Coaching der Choreographin wird kein Zuckerschlecken für die GNTM-2020-Kandidatinnen. "Das ist für den Designer eine Katastrophe!", ruft Nikeata nach dem Entscheidungswalk eines Models.

Wen sie damit meint und wer nach Folge 8 von "Germany’s next Topmodel" 2020 weiter vom Finale träumen kann, das erfahrt ihr immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

