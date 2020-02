Willkommen im Paradies! In Folge 2 von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" landen die Topmodel-Anwärterinnen in Costa Rica. Schon kurz nach der Ankunft erfahren die Nachwuchsmodels, dass ein großes Dschungel-Shooting mit Star-Fotograf Rankin bevorsteht.

Drei neue Kandidatinnen tauchen in Folge 2 auf

Als wäre das nicht schon aufregend genug, erscheinen am Set plötzlich drei fremde Mädchen – und die sind keine Statisten.

Heidi Klum erklärt: "Nachdem ich in München nur 25 statt 30 Mädchen gefunden habe, habe ich mir die Online-Bewerbungen noch einmal ganz genau angeschaut. Dabei bin ich auch drei Mädchen gestoßen, die ich dann vielleicht doch interessanter fand als vorher."

Die drei Nachzüglerinnen Jacky, Maribel und Valeria kämpfen ab sofort ebenfalls um den Titel "Germany’s next Topmodel". Auf diese Neuigkeit reagieren die meisten der Kandidatinnen nicht begeistert. Viele haben Angst vor noch mehr Konkurrenz. Die Folge: Versteinerte Mienen, erschrockene Blicke. Die Stimmung unter den Mädchen und den Neuankömmlingen ist gedrückt. Ob sich das noch ändert?

