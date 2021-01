Neben bekannten Elementen, die "Germany’s Next Topmodel" seit mehr als 15 Jahren auszeichnen, gibt es 2021 auch einige spannende Änderungen. Welche? Das liest du hier.

GNTM: Wann startet die neue Staffel?

Start der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist am 4. Februar 2021. Auf dem gewohnten Sendeplatz, immer donnerstags um 20:15 Uhr, sind die Folgen auf ProSieben und auf Joyn zu sehen. Die Wiederholung der aktuellen GNTM-Folge gibt es jeweils am Freitag um 20:15 Uhr auf sixx.

Hier findest Du einen Überblick über die Sendetermine von GNTM 2021.

Das ist neu bei GNTM 2021

Die 16. Staffel "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" wird anders – und das erkennt man auf den ersten Blick. Das neue Design und das neue Logo kannst du hier entdecken.

GNTM-Jury-Historie: Von 2006 bis heute

2006 und 2007 bestand die Jury aus vier festen Mitgliedern: Dies waren Heidi Klum und drei weitere Experten aus der Modebranche. Von 2008 bis 2018 gab es dann pro Staffel neben Heidi zwei feste Juroren.

Zu den bekanntesten Namen, die bei der Suche nach "Germany’s Next Topmodel" unterstützten, gehören Bruce Darnell, Peyman Amin, Rolf Scheider, Thomas Hayo, Wolfgang Joop und Michael Michalsky.

In den Staffel 11, 12 und 13 wurden die Nachwuchsmodels in zwei Teams eingeteilt, die jeweils angeleitet von einem Juroren gegeneinander antraten. Team Schwarz und Team Weiß (die Teams von Thomas Hayo und Wolfgang Joop, später dann Michael Michalsky) schickten jeweils mehrere Models ins Finale.

Die "Shoot Outs", bei denen zwei Models im direkten Duell aufeinandertreffen, gibt es seit 2017.

Seit 2019: GNTM mit Gastjuroren

Für Abwechslung sorgen seit Staffel 14 die wöchentlich wechselnden Gastjuroren, die ihre fachliche Kompetenz in die Show einbringen und gemeinsam mit Heidi Klum die Entscheidungen fällen.

Berühmte Gastjuroren waren bisher u.a. Julien Macdonald, Milla Jovovich, Rankin, Gisele Bündchen, Toni Garrn, Stefanie Giesinger, Thomas Gottschalk und Ellen von Unwerth.

Berühmte GNTM-Teilnehmerinnen

Nicht nur die Gewinnerinnen von GNTM sorgten für Blitzlicht und Schlagzeilen. In jeder Staffel von "Germany’s Next Topmodel" starteten viele jungen Frauen ihre Karriere, die heute aus der Unterhaltungs-, Influencer- und Mode-Szene nicht mehr wegzudenken sind. Namhafte Teilnehmerinnen der vergangenen Jahre sind u.a. Rebecca Mir, Lisa Del Piero, Sara Leutenegger und Brenda Patea.

