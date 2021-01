Welche Neuerungen erwarten die Fans in Staffel 16?

"In Staffel 16 ist einiges anders. Normalerweise besuchen mich die Mädchen jedes Jahr in meiner Wahlheimat Los Angeles. Diese Staffel läuft das andersrum. Denn es geht für mich zurück nach Deutschland – und zwar in die Hauptstadt. Berlin ist schließlich auch eine Modemetropole. Wir haben super viele coole Sachen für die Mädchen geplant. Und apropos Mädchen, auch da gibt es in diesem Jahr Neuerungen. Denn es durfte sich, ohne Einschränkungen, bewerben, wer wollte. Ich meine, wir haben 2021 – wieso sollte ein Mädchen, das 1,60m groß ist nicht Model werden können? Jedes Mädchen hat das Recht, von diesem Job zu träumen und jedes Mädchen hat das Recht, gesehen zu werden. Die Modewelt hat sich so weiterentwickelt und natürlich entwickeln wir uns mit."

Die 16. Staffel wird komplett in Europa produziert. Was ist die besondere Herausforderung?

"Ich sehe das eigentlich gar nicht als Herausforderung, sondern eher als Chance. Und diese Chance haben wir genutzt. Wir haben einen komplett neuen Look, viele neue Locations, Shootings und Gastjuroren."

2021 wird bei #GNTM noch mehr Diversity gesetzt, was erhofft ihr euch davon und warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden?

"Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat. Ein Mädchen, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann, aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden.

Mir war es immer schon wichtig, so unterschiedlichen Mädchen wie möglich die Chance zu geben, 'Germany’s Next Topmodel' zu werden. In diesem Jahr wollte ich noch einen Schritt weiter gehen und deswegen habe ich die Mindestgröße und die Altersbeschränkung einfach mal gestrichen. Ich finde, es ist vollkommen egal, wie alt oder wie groß ein Model ist oder welche Konfektionsgröße es hat."

An deiner Seite sind wieder namenhafte Gastjuroren. Auf wen dürfen sich die Zuschauer freuen?

"Die Zuschauer dürfen sich auf viele tolle Gastjuroren freuen. Ich bin super happy, dass wir die Staffel mit einer Ikone wie Manfred Thierry Mugler beginnen können. Es sind natürlich auch wieder viele #GNTM-Familienmitglieder dabei wie Thomas Hayo, Nikeata Thompson oder Wolfgang Joop. Es sind auch Gäste mit dabei, mit denen, glaube ich, niemand rechnen wird. Aber diese Namen behalte ich noch ein bisschen für mich."

