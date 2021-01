Die 20-jährige Linda beschreibt sich als tough und selbstbewusst. Ihre Chancen in der Fashionwelt schätzt sie als "recht gut" ein. Jetzt will sie bei GNTM 2021 zeigen, wie wandelbar sie ist.

Im Clip: Linda: "Ich find' mich einfach toll!"

Linda: "Ich kann alles verkörpern"

"Ich finde mich einfach toll, das kann ich nur so sagen, weil ich es einfach so empfinde", beginnt Linda. "Mir steht eigentlich alles, egal welche Farbe, ob das weite oder lockere Sachen sind (…), zu mir passt alles und ich kann auch alles verkörpern." Nach dieser Aussage stutzt sie kurz und schaut zur Seite. "Ich soll's doch sagen, wie ich es denke, ne?", fragt sie den Redakteur. "Alles gut, alles gut", versichert dieser ihr.

Linda kann sich auf sich selbst verlassen

Lindas Selbstbewusstsein kommt aber nicht von ungefähr. Letztes Jahr im Mai ist ihr Vater an Magenkrebs gestorben.

"Er hatte zwei Jahre lang Magenkrebs, er hatte nachts einen Magendurchbruch, kam ins Krankenhaus. Lag sechs bis sieben Tage im Sterben unter Morphium und konnte sich nicht mehr bewegen. Er konnte gar nichts mehr, er lag halt da und man hat darauf gewartet, dass das Herz aufhört zu schlagen. Dann war's irgendwann vorbei."

Während dieser schwierigen Zeit hat Linda aber nicht alles auf Eis gelegt. Sie hat ihre Schule beendet und eine Ausbildung angefangen.

"Ich bin daran gewachsen, mir hat das eigentlich nur Stärke gegeben, weil es eine schwierige Situation war, mit der ich aber zurechtkommen musste und ich wollte nicht aufhören zu leben. Ich hab' mich nochmal kennengelernt und ich weiß, dass ich weitermachen kann, egal wie schwer irgendwas ist und dass ich tough genug bin."

Linda: "Ich bin froh, so wie ich aussehe und ich zeig's auch gern"

Auf ein Nacktshooting würde sich die 20-Jährige besonders freuen: "Meiner Meinung nach habe ich keinen Makel an mir. Ich bin mit allem rundum zufrieden. Ich bin froh, so wie ich aussehe und ich zeig's auch gern." Linda zieht gerne die Blicke auf sich: "Ich finde es richtig toll, wenn ich draußen rumlaufen und den Leuten einfach die Show stehlen kann. Wenn ich mit meinem Kleidchen oder generell in irgendwelchen engen Sachen rumlaufen kann, mit High Heels und alle Leute gucken. Das ist auch so eine Art Bestätigung, dass ich das nicht nur selbst sehe, dass ich mich hübsch finde, sondern, dass andere Leute das auch sehen", erzählt Linda.

Wie wandelbar Linda wirklich ist, das siehst du ab 4. Februar 2021 in der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" – donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben.

