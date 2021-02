"Wenn mir da jemand auf meinem Weg in die Quere kommt, dann wird der zur Seite geräumt. Und dann geht's weiter geradeaus", so Nana. Wenn das mal keine Kampfansage ist! Die 19-Jährige aus Hamburg hat klare Ziele. Doch so selbstbewusst wie heute, war sie nicht immer.

Im Clip: Nana: Ich sehe mich als Boss Bitch

Nana wurde wegen ihrer Hautfarbe gemobbt

Ab der 5. Klasse wurde Nana in der Schule gemobbt. "Das ging von meiner Hautfarbe aus, weil ich sehr dunkel bin und denen das anscheinend nicht gepasst hat, erzählt die Hamburgerin. Um nicht mehr von ihren Mitschülern geärgert zu werden, greift Nana zu drastischen Mitteln: "Das ging bis dahin, dass ich dann angefangen hab, meine Haut aufzubleichen mit einer Bleichungscreme, um halt heller zu sein."

Nanas Botschaft: "So dunkel zu sein ist gar nicht schlimm, es ist wunderschön!"

Nana beginnt umzudenken, als sie in den sozialen Medien aktiver wird. Dort sieht sie Frauen, deren Haut genauso dunkel ist wie ihre. "Ich hab gemerkt: Wow! Das ist ja megahübsch!"

Jetzt möchte Nana ein Zeichen für andere junge Mädchen setzen: "Ey Leute, so dunkel zu sein ist gar nicht schlimm, es ist wunderschön!“

Das Model möchte etwas zurückgeben

Seit ihrem bestandenen Fachabitur arbeitet Nana als Leichtathletik-Trainerin. Früher war sie selbst im HSV-Verein aktiv, heute will sie den Kindern, die sie trainiert, etwas zurückgeben.

Ihr Ziel bei "Germany’s Next Topmodel" 2021 ist "natürlich das Ding zu gewinnen, das Ding zu rocken und das Beste draus zu machen." Dafür bringt sie "Entertainment pur" mit. "Ich seh mich eher so als … schon so als Boss Bitch", sagt sie lachend. Wichtig ist ihr aber, sie selbst zu bleiben und "einfach real" zu sein. "So lang ich real bin – das ist das Beste."

Infos zu GNTM 2021 im Überblick:

"Germany's next Topmodel" 2021 kommt ab 4. Februar jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

