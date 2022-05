GNTM 2022: So kannst du für den Personality Award abstimmen

Im Clip: Das sind die Stärken und Schwächen der Top 7

Im vergangenen Jahr ging der Preis an Liliana. Mit ihrer quirligen Art hat sie die Herzen der Fans erobert. Auch in diesem Jahr gibt es wieder mehrere aussichtsreiche Kandidatinnen. Nominiert sind Amaya, Annalotta, Barbara, Inka, Jasmin, Jessica, Juliana, Laura, Lena, Lieselotte, Paulina, Sophie, Vanessa, Viola und Vivien. Wer am Ende mit dem Personality Award geehrt wird, darüber entscheidet allerdings nicht Heidi. Die Fans selbst bestimmen, welches GNTM-Model den Preis gewinnt.

GNTM Personality Award: So funktioniert die Abstimmung

Die Online-Abstimmung für den Personality Award von "Germany's Next Topmodel" 2022 läuft bis zum Countdown im Finale am 26. Mai 2022. Abstimmen kannst du in der neuen ProSieben-App, die du dir kostenlos im App Store, im Play Store und in der App Gallery herunterladen kannst. Bis zum Finale kannst du deine Stimme auch noch beliebig oft ändern.

GNTM-Finale am 26. Mai 2022

Die Verkündung der Gewinnerin des Personality Award erfolgt während des Finales von "Germany's Next Topmodel" 2022. Die Show siehst du am 26. Mai ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und im Livestream. Zudem kannst du im GNTM-Liveticker verfolgen, wer "Germany's Next Topmodel" wird und wer den Personality Award erhält.

