GNTM 2022: Das sind die beliebtesten Models der 17. Staffel

Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" findest du hier.

Mit jeder Folge tut sich auch was bei den Follower:innenzahlen der Teilnehmerinnen. Hier folgt ein Ranking.

Eine Model-Anwärterin ist zumindest in Sachen Social Media mit Abstand die beliebteste. Wer und warum?

Modelchefin Heidi Klum hat inzwischen über 9 Millionen Follower:innen. Ganz so viele konnten ihre Topmodel-Anwärterinnen noch nicht auf ihren Kanälen versammeln, aber bei einigen werden es von Woche zu Woche mehr. Welches Model aus Staffel 17 ist, gemessen an ihrer Follower:innenzahl, die beliebteste? (Stand: 30.3.22)

Im Clip: Alle Influencer-Werbespots der GNTM-Kandidatinnen

Heidi Klum: "Designer buchen Models nach Followerzahlen"

"Heutzutage buchen Designer ihre Models teilweise nach Followerzahlen", betont Heidi. Auch aus diesem Grund ist die Social-Media-Woche inzwischen ein regelmäßiger Bestandteil von "Germany's Next Topmodel". So wie in Folge 9, als die Topmodel-Anwärterinnen skurrile Produkte in einem kurzen Video bewerben sollten.

Vanessa hängt ihre GNTM-Kolleginnen ab

Vanessa ist seit dem Umstyling in Folge 6 an der Spitze der Model-Accounts. Damals führte sie das Ranking mit über 78k Follower:innen an. Inzwischen kann sich die 20-Jährige über stolze 101k Follower:innen freuen. Auf Platz 2 befindet sich Juliana mit rund 70k Follower:innen. Auf den Nachfolgeplätzen wird das Model-Account-Ranking enger, dabei behauptet Luca mit rund 53k den dritten Platz. Rang 4 und 5 belegen Inka mit 48k und Lieselotte mit rund 47k. Anders bei Best Agerin Martina. Sie verzeichnet rund 21k Follower:innen auf ihrem Instagram-Account. "Ich bin noch eher zaghaft auf Social Media", gab sie zuletzt zu. "Ich betrachte die Influencer:innen immer mit ein bisschen Neid. Die machen das so easy."

