Wer ist noch dabei und wer ist schon raus? Hier erfährst du, welche Models noch im Rennen um den Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 sind.

Ein Shooting mit Sprungkraft

Für die Models geht es in Woche 12 von "Germany's Next Topmodel" in luftige Höhen. Auf einem Parkhausdach stellen sich die Frauen einem Trampolin-Shooting. Vor dem Hintergrund der atemberaubenden Skyline von Los Angeles müssen die Models auf einem Trampolin Haltung und Körperspannung im richtigen Moment vereinen.

Im Clip: Teaser: Das passiert in #GNTM Folge 12

Yu Tsai: "I don't see a model today"

Heidi und Fotograf Yu Tsai scheinen nicht sonderlich zufrieden mit einigen Kandidatinnen. "I don't see a model today", urteilt der Starfotograf. Dabei wäre es für jede einzelne Topmodel-Anwärterin wichtig, heute einen perfekten Sprung zu zeigen, schließlich geht es um den Einzug in die Top 10.

Ein verzweigter Entscheidungs-Walk

Außerdem wartet auf die Frauen in dieser Woche ein absolut verwinkelter Catwalk. Heidi Klum und ihr Team haben einen Irrgarten ins Hinterland von L.A. bestellt, um den Models auf dem Weg in die Top 10 alles abzuverlangen. Es gilt also, die wunderschönen Kleider von Designer Peter Dundas durch das verzweigte Labyrinth zu führen und dabei ständig Selbstbewusstsein auszustrahlen.

Werden alle Anwärterinnen ihren Weg durch den Irrgarten finden? Und reicht das allein? Wer schafft es, Modelchefin Heidi Klum zu überzeugen und in die Top 10 von "Germany's Next Topmodel" einzuziehen? Und wer muss seine Koffer packen?

Das und mehr erfährst du in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn.

