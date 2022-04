Im Clip: GNTM 2022 – Teaser: Das passiert in Folge 12

Voller Körpereinsatz beim Shooting

In Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" 2022 geht es um den Einzug in die Top 10! Fotograf Yu Tsai inszeniert die Topmodel-Anwärterinnen in eleganten Tüllkleidern über den Dächern von Los Angeles. Die Models sollen in dieser Woche mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein überzeugen. Wer schafft es unter die besten zehn?

Entscheidungs-Walk in den Looks von Peter Dundas

Nach einem Confidence-Teaching mit Nikeata Thompson heißt es für die Models: Das Gelernte beim Entscheidungs-Walk vor Heidi und Designer und Gastjuror Peter Dundas in die Tat umsetzen. Selbstbewusst sollen sie die Teile aus der Kollektion des Modeschöpfers präsentieren.

Peter Dundas feiert sein GNTM-Comeback

Es ist nicht das erste Mal, dass Peter Dundas neben Heidi sitzt und die Leistung ihrer Topmodel-Anwärterinnen genau unter die Lupe nimmt. Bereits 2020 unterstützte er die Modelchefin als Gastjuror.

Stars lieben die Looks von Peter Dundas

Peter Dundas arbeitete schon für namhafte Modeschöpfer wie Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix. 2017 launchte der Norweger seine eigene Brand namens Dundas mit einer spektakulären Inszenierung: Sängerin Beyoncé Knowles trat bei den Grammy Awards in einem seiner Looks auf. Zu den Kollektionen der Brand gehören mutige und auffällige Teile. Nicht nur Beyoncé liebt seine Entwürfe. Auch Katy Perry und Kendall Jenner zählen zu Dundas' prominenten Kunden.

Welche Topmodel-Anwärterinnen können Peter Dundas und Heidi auf dem Catwalk überzeugen?

Das siehst du am Donnerstag, den 21. April 2022, bei "Germany's Next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

