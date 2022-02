"Germany's Next Topmodel" startet am 3. Februar 2022 in die 17. Staffel. Alle wichtigen Infos im Überblick siehst du hier.

2022 wird Diversity noch größer geschrieben. Alle 31 Kandidatinnen stellen sich nochmal vor.

Barbara (68, Flensburg) und Lieselotte (66, Berlin) sind aufgeregt. In Folge 1 werden sie Heidi Klum treffen und ein großes Stück GNTM-Geschichte schreiben, denn: Die beiden Frauen sind die ältesten Kandidatinnen, die Heidi Klum bislang in ihre Show eingeladen hat. Damit hat sich der Weltstar einen großen Traum erfüllt: "Natürlich werde ich die beiden trotz ihres Alters genauso hart rannehmen wie meine jüngeren Kandidatinnen. Da gibt es keine Ausnahmen. Aber die Energie, die die zwei haben, ist spürbar. Da ist sehr viel Willenskraft dahinter, und das ist großartig."

Barbara: "Das in meinem Alter erleben zu dürfen, das macht unheimlich viel mit einem. Das ist fast der Höhepunkt." Und Liselotte ergänzt: "Das stimmt. Ich habe vor Freude und Demut geweint, als ich erfahren habe, dass ich mit dabei sein darf." Insgesamt sind es 31 Kandidatinnen, die in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" um den begehrten Titel und das Cover der Harper's Bazaar kämpfen.

Schon lange steht "Germany's Next Topmodel" für Diversity, doch 2022 hat sich vor allem hinsichtlich des Alters noch einmal viel getan. Während die jüngsten Model-Anwärterinnen gerade volljährig sind, ist Kandidatin Barbara mit 68 Jahren schon ein Stückchen älter. Die Altersspanne der Models bewegt sich tatsächlich im Bereich eines halben Jahrhunderts. Hier stellen sich die drei Best-Agerinnen genauer vor.

Barbara: "Das ist der Höhepunkt, dass ich das in meinem Alter noch erleben darf."

Barbara ist die älteste Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel". Die gelernte Frisörin steht ihren jüngeren Kolleginnen dennoch in nichts nach und ist zuversichtlich: "Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren 'Germany’s Next Topmodel' werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist." Auch Modelchefin Heidi Klum ist schwer beeindruckt: "Ich glaube, wenn viele Frauen Barbara jetzt sehen, sagen sie: 'Wow!'"

Barbara: "Mein Mann sagte damals: 'Entweder ich oder das Modeln.'"

Tatsächlich kam der Flensburgerin auf dem Weg zur professionellen Modelkarriere immer wieder das Leben dazwischen. "Mein Mann sagte damals: 'Entweder ich oder das Modeln.' Und natürlich, da war ich recht verliebt (…), dann mach ich das mit dem Modeln nicht", erinnert sie sich. Nachdem Barbara ihre vier Kinder bekommen hatte, entschied sie sich, die Pflege ihrer Mutter zu übernehmen. Deshalb geht sie mit einer Jetzt-oder-nie-Attitüde in Staffel 17 von "Germany's Next Topmodel": "Ich hab' gesagt, jetzt mach ich das, jetzt versuch' ich das."

Martina: "Ich kämpfe gegen mein gestriges Ich"

Auch Martina zählt mit ihren 50 Jahren zu den älteren Topmodel-Anwärterinnen. Ihre jüngeren Mitbewerberinnen betrachtet sie allerdings nicht als Konkurrenz: "Keine einzige von den jungen Frauen hier ist meine Rivalin. Ich finde sie alle bewundernswert und toll." Sie selbst sei ihre größte Konkurrentin. Martina betont: "Ich kämpfe gegen mein gestriges Ich. Also nicht dagegen, ich möchte es besser machen als gestern."

Martina: "Ich habe einige Jahre auf dem Catwalk verbracht"

In ihrem Alter sieht die Österreicherin vor allem Vorteile. So konnte Martina bereits in der Vergangenheit Modelerfahrung sammeln, die sie gern weitergibt, sofern Interesse besteht: "Ich habe einige Jahre auf dem Catwalk verbracht, kann ganz gut sinnvolle Tipps geben. Wenn das gewünscht ist, mache ich das gerne. Ich dränge mich aber nicht auf."

Lieselotte: "Man muss schon ein Stück weit verrückt sein"

Frohnatur Lieselotte gehört ebenfalls zu den Ältesten in Heidis Auswahl. Die Berlinerin ist stets bereit für Neues. Zwar müsse man schon ein Stück weit verrückt sein, um mit 66 Jahren bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen zu wollen, gibt die ehemalige Lehrerin zu. Doch jetzt passe das doch alles recht gut: "Eigentlich war es gerade für mich persönlich die richtige Zeit. Jetzt bin ich Rentnerin, ich bin neugierig auf etwas Neues und freu' mich riesig."

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

