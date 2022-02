GNTM 2022 - Wer ist raus nach Folge 2?

Duell-Woche schafft ungewohnte Konkurrenzsituation

Kurz nach der Ankunft auf Mykonos ruft Heidi Klum eine Duell-Woche aus. In deren Verlauf treten die Models im Eins-gegen-eins an und kämpfen um Punkte. Wer im Shooting und dem anschließenden Walk jeweils einen Punkt sammeln kann, ist direkt weiter. Während einige Kandidatinnen die Aufgaben mit Bravour meistern, ist für zwei der Teilnehmerinnen der Griechenland-Aufenthalt nach Folge 2 zu Ende.

Kim kann Heidi nicht überzeugen

Beim Tauziehen zeichnet sich bereits ab, was im späteren Walk bestätigt werden soll. Kims Leistungen auf Mykonos reichen nicht für ein Weiterkommen. Das sportliche Shooting verlangt den Kandidatinnen nicht nur innovative Posen, sondern auch ein strahlendes Lächeln ab. Kim als eher introvertierter Typ tut sich bei dieser Herausforderung vor allem mit der Mimik schwer. Kontrahentin Kristina hat ebenfalls ihre Probleme, weshalb weder Heidi, noch Starfotograf Yu Tsai mit den beiden zufrieden ist. Der Punkt geht am Ende an Kristina.

Der windige Walk am darauffolgenden Tag verläuft nicht viel besser. Auf wackeligen Beinen entgeht Kim einem Sturz nur knapp. Yu Tsai und die Modelchefin sind wenig angetan von ihrer Leistung. Bei der Entscheidung spricht Heidi deutliche Worte: "Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Trotzdem bist du mir schon die zweite Woche aufgefallen. Leider nicht im positiven Sinne." Kims Topmodel-Traum ist damit nach Folge 2 zu Ende.

Wiebke wirkt zu blass

Die Profibasketballerin Wiebke hatte schon Probleme beim Shooting. Heidi merkt an, dass sie gerade im Direktvergleich mit Konkurrentin Laura B. ein Strahlen in Wiebkes Gesicht vermisse. Beim Treppenwalk am Folgetag gehen beide Models sogar punktlos zurück zum Fitting, weil der Modelchefin die Leistungen einfach nicht ausreichen.

Am Ende entscheidet sich Heidi gegen ein Weiterkommen von Wiebke. "Obwohl ihr viele Mädchen seid, ist es einigen von ihnen gelungen, einen Eindruck bei mir zu hinterlassen. Du gehörst leider nicht dazu", erklärt sich Heidi. Als Berufsbasketballerin nimmt Wiebke es gewohnt sportlich und bedankt sich bei Heidi für die Möglichkeit, ein Teil von GNTM gewesen sein zu dürfen.

