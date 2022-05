GNTM 2022: Alle Infos zum großen Finale der Rekordstaffel

Heidi Klum kürt Siegerin der aktuellen Rekordstaffel am 26. Mai vor Live-Publikum

Mit einem rauschenden Finale krönen ProSieben und Heidi Klum am Donnerstag, 26. Mai, live aus den MMC-Studios in Köln, die aktuelle Rekordstaffel von "Germany's Next Topmodel", die im Übrigem die erfolgreichste seit 13 Jahren ist.

Top-20-Walk, Internationale Gäste, Musik-Acts und vieles mehr

Wer im Finale ist? Das wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten, aber eines steht jetzt schon fest: Neben dem Top-20-Walk, einem Live-Fotoshooting, der Verleihung des Personality-Awards und weiteren Catwalk-Auftritten erwartet das Publikum viele internationale Gäste und Musik-Acts.

Sophie ist Backstage-Moderatorin

Und wie ist die Stimmung hinter der Bühne? Eingefangen wird der Trubel in diesem Jahr von GNTM-Kandidatin Sophie, die in die Rolle der Backstage-Moderatorin schlüpft. Im Studio selbst wird es in diesem Jahr auf jeden Fall wieder hoch her gehen. Alle Finalistinnen werden tatkräftig von ihren Familien und Freunden im Studio unterstützt.

Wer ziert das Cover der "Harper's Bazaar"?

Welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis an die Spitze bei "Germany's Next Topmodel"? Wer kommt auf das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar", wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics und gewinnt eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro?

Das große GNTM-Finale siehst du am 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Du kannst das Finale nicht live sehen? Keine Sorge: Wir halten alle wichtigen Ereignisse selbstverständlich in unserem Liveticker fest.

