Heidi Klum kürt heute die Siegerin der aktuellen Rekordstaffel am 26. Mai vor Livepublikum

Mit einem rauschenden Finale krönen ProSieben und Heidi Klum am Donnerstag, 26. Mai, live aus den MMC-Studios in Köln die aktuelle Rekordstaffel von "Germany's Next Topmodel", die im Übrigen die erfolgreichste seit 13 Jahren ist.

Wer hat es heute ins Finale geschafft?

In Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" müssen die letzten sechs verbliebenen Models beweisen, dass sie das Zeug fürs große Finale haben. Nach einem feurigen Entscheidungs-Walk in brennenden Röcken können sich folgende fünf Models für das Finale qualifizieren, während Lieselotte einen emotionalen Abschied feiert:

Showeröffnung heute mit Gesangsperformance

Eine GNTM-Showeröffnung ist Chefinnensache: Heidi Klum wird das 17. Finale von "Germany's Next Topmodel" demnach feierlich einleiten. Eines kann man jetzt schon verraten: Ihre Gesangs-Performance "Chai Tea with Heidi" im GNTM-Opener mit Snoop Dogg war nicht ihre letzte …

Hochkarätiger Besuch heute Abend von internationalen Gästinnen und Gästen

Die Sofaplätze neben Topmodel Heidi Klum sind in diesem Jahr heiß begehrt. Zu Gast sind die internationalen Modedesigner:innen Jeremy Scott, Julien Macdonald und Marina Hoermanseder, die einmal mehr ihre ausgefallenen Kreationen zur Schau stellen werden. Bei verschiedenen Walks dürfen die fünf Finalistinnen die kreativen Kollektionen des Designer:innen-Trios exklusiv ausführen. Starfotografin Ellen von Unwerth shootet die verbliebene Top 5 live im Studio.

Top-20-Walk, internationale Gäste, Musik-Acts und vieles mehr heute im GNTM-Finale

Im Finale von "Germany's Next Topmodel" erwartet das Publikum ein von Highlights gespickter Abend. Neben dem Top-20-Walk, einem Live-Fotoshooting, der Verleihung des Personality-Awards und weiteren Catwalk-Auftritten erwarten das Publikum viele internationale Gäste und Musik-Acts.

Sophie ist heute Backstage-Moderatorin

Und wie ist die Stimmung hinter der Bühne? Eingefangen wird der Trubel in diesem Jahr von GNTM-Kandidatin Sophie, die in die Rolle der Backstage-Moderatorin schlüpft. Im Studio selbst wird es in diesem Jahr auf jeden Fall wieder hoch hergehen. Alle Finalistinnen werden tatkräftig von ihren Familien und Freunden im Studio unterstützt.

Wer ziert heute das Cover der "Harper's Bazaar"?

Welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis an die Spitze bei "Germany's Next Topmodel"? Wer kommt auf das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar", wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics und gewinnt eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro?

Erfolgreichste Staffel seit 13 Jahren

Mit dem Finale krönen ProSieben und Heidi Klum die aktuelle Rekordstaffel von GNTM – die erfolgreichste seit 13 Jahren (Marktanteil 20,9 Prozent, Folgen 1-16, Z. 14-49 J.). In der Zielgruppe der 14-29-Jährigen ist sie mit 42,8 Prozent Marktanteil sogar die erfolgreichste Staffel seit Beginn.

Das GNTM-Finale ist heute komplett barrierefrei

Wie auch im vergangenen Jahr wird das GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart-TVs oder den Onlinestream der Finalshow können Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wird das Finale live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.

FAQ zur Finalshow

Wo findet heute das GNTM-Finale 2022 statt?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" findet am heutigen 26. Mai in den MMC Studios in Köln-Ossendorf statt.

Wo wird das GNTM-Finale 2022 heute live im TV übertragen?

Das Finale wird heute ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, Joyn und im ProSieben-Livestream übertragen. Die Wiederholung läuft am 27. Mai um 20:15 Uhr auf sixx.

Wo kann ich heute das Finale von GNTM 2022 im Livestream sehen?

Wenn du das Finale heute streamen willst, kannst du dafür Joyn oder den ProSieben-Livestream nutzen.

Wie lange dauert heute das GNTM-Finale 2022?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" dauert heute voraussichtlich von 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr. Anschließend gibt es eine Live-Berichterstattung vom Finale bei red.

Gibt es beim Finale von GNTM 2022 heute wieder einen Personality-Award? Und wo kann man abstimmen?

Auch heute wird im GNTM-Finale der Personality-Award verliehen werden. Wie du dafür abstimmen kannst und alle weiteren Infos zum Award findest du hier.

Das große GNTM-Finale siehst du am heutigen 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Du kannst das Finale heute nicht live sehen? Keine Sorge: Wir halten alle wichtigen Ereignisse selbstverständlich in unserem Liveticker fest.

