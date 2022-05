GNTM 2022: Das war das Finale

Heidi Klum hat die Siegerin der Rekordstaffel gekürt

Mit einem rauschenden Finale live übertragen aus den MMC-Studios in Köln brachten ProSieben und Heidi Klum am 26. Mai "Germany's Next Topmodel" 2022 zum fulminanten Abschluss. Damit endete die 17. Staffel, die die erfolgreichste seit 13 Jahren ist.

GNTM-Gewinnerin: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel 2022

Das Cover der Harper's Bazaar zeigt die Gewinnerin von Staffel 17: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel. Das waren die Platzierungen im Finale:

Germany's Next Topmodel 2022: Lou-Anne Luca Martina Noëlla Anita

Im Clip: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel 2022

Showeröffnung mit Gesangsperformance

Eine GNTM-Showeröffnung ist Chefinnensache: Heidi Klum leitete das 17. Finale von "Germany's Next Topmodel" feierlich ein. Ihre Gesangs-Performance "Chai Tea with Heidi" wurde zunächst von ihrem Mann am Klavier, dann von Weddingcake und Snoop Dogg als Hologramme begleitet.

Hochkarätiger Besuch von internationalen Gästinnen und Gästen

Die Sofaplätze neben Topmodel Heidi Klum waren heiß begehrt. Die Gastgeberin begrüßte die internationalen Modedesigner:innen Jeremy Scott, Julien Macdonald und Marina Hoermanseder, die einmal mehr ihre ausgefallenen Kreationen zur Schau stellten. Bei den Entscheidungs-Walks durften die fünf Finalistinnen die kreativen Kollektionen des Designer:innen-Trios exklusiv ausführen.

Weiterer Höhepunkt des Finales: Starfotografin Ellen von Unwerth shootete die verbliebene Top 5 live auf der Bühne.

Top-20-Walk, internationale Gäste, Musik-Acts und vieles mehr im GNTM-Finale

Mit dem Finale von "Germany's Next Topmodel" erlebte das Publikum einen von Highlights gespickten Abend. Neben dem Top-20-Walk, dem Live-Fotoshooting auf einem Trampolin, der Verleihung des Personality-Awards und weiteren Catwalk-Auftritten trat als Überraschung die Band Måneskin auf.

Sophie als Backstage-Moderatorin

Die Stimmung hinter der Bühne wurde in diesem Jahr von GNTM-Kandidatin Sophie eingefangen, die in die Rolle der Backstage-Moderatorin vollends aufging. Für Heidis Co-Moderatorin gab es zudem eine Überraschung: Sophie wurde mit dem Personality Award von GNTM 2022 ausgezeichnet.

Und auch sonst ging es im Studio wieder hoch her. Alle Finalistinnen wurden tatkräftig von ihren Familien und Freund:innen im Studiopublikum unterstützt.

Wer ziert das Cover der "Harper's Bazaar"?

Topmodel-Anwärterin Sophie hat es bis an die Spitze bei "Germany's Next Topmodel" geschafft. Sie kommt auf das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar", wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics und gewinnt eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Rekordstaffel

Staffel 17 war eine echte Rekordstaffel. GNTM verzeichnete in diesem Jahr im Schnitt einen Marktanteil von 20,9 Prozent für die Folgen 1-16 in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. In der Zielgruppe der 14-29-Jährigen ist sie mit 42,8 Prozent Marktanteil sogar die erfolgreichste Staffel seit Beginn.

Das GNTM-Finale komplett barrierefrei

Wie auch im vergangenen Jahr wurde das GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart-TVs oder den Onlinestream der Finalshow konnten Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wurde das Finale live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gab es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.

FAQ zur Finalshow

Wo fand das GNTM-Finale 2022 statt?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" fand am 26. Mai 2022 in den MMC Studios in Köln-Ossendorf statt.

Wann läuft die Wiederholung des GNTM-Finales 2022 im TV?

Die Wiederholung von Folge 17 läuft am 27. Mai um 20:15 Uhr auf sixx. Außerdem gibt es das ganze Finale online im Videobereich.

Gab es beim Finale von GNTM 2022 wieder einen Personality-Award?

Der Personality-Award wurde an Sophie verliehen. Abstimmen konnten die Zuschauer:innen über die ProSieben-App.

Du konntest das Finale nicht live sehen? Keine Sorge: Wir halten alle wichtigen Ereignisse selbstverständlich in unserem Liveticker fest.

