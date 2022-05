+++ Update vom 27. Mai 2022 +++

Was passiert in Folge 17?

Seit Folge 16 sind die Finalistinnen der 17. Staffel bekannt. Im großen Finale in den MMC-Studios in Köln krönt Heidi Klum am 26. Mai 2022 die Gewinnerin vor Live-Publikum. Auf die Fans wartete der Top-20-Walk, ein Live-Fotoshooting, die Verleihung des Personality-Awards und weitere Catwalk-Auftritte. Außerdem kannst du dich auf viele internationale Gäste und Musik-Acts freuen.

Was passiert in Folge 16?

Im Halbfinale geht es für die Models in atemberaubender Skyline-Atmosphäre auf ein Gebäudedach hoch über L.A. Beim feurigen Walk in brennenden Röcken können sie sich ein letztes Mal beweisen. Gastjurorin Leni Klum unterstützt ihre Mutter Heidi bei der schwierigen Entscheidung, wer ins Finale einziehen darf und wer "Germany's Next Topmodel" in letzter Minute verlassen muss.

Was passiert in Folge 15?

Die Top 7 sollen in Woche 15 ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Ein anstrengendes Tanz-Teaching bringt so manches Model an ihr Limit. Für den Einzug ins Halbfinale muss die einstudierte Choreografie allerdings möglichst fehlerfrei vor Modelchefin Heidi Klum und Gastjurorin Ava Max aufgeführt werden. Außerdem steht das Cover-Shooting für das Modemagazin "Harper's Bazaar" an. Sieben Models werden in Kleidern diverser internationaler Designer in der kalifornischen Wüste fotografiert – nur das Bild der Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" schafft es später auf das Cover.

Was passiert in Folge 14?

In Woche 14 steht für die Top 8 Sport auf der Agenda. In einer Duell-Woche treten die Models gegeneinander an und sind dabei den prüfenden Blicken von Modelchefin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo ausgesetzt. Nur wer den Zweikampf beim Editorial-Shooting auf dem Tennisplatz und beim sportlichen Entscheidungs-Walk für sich entscheidet, schafft es ins Viertelfinale von "Germany's Next Topmodel" 2022 und darf weiter auf den Titel hoffen.

Was passiert in Folge 13?

Die Top 10 stehen. Doch für die Models bleibt kaum Zeit zum Durchatmen – ganz im Gegenteil. Denn nun geht es schnellen Schrittes auf das Finale von GNTM 2022 zu und nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Heidi Klum stellt klar: "Jetzt ist keine Klassenfahrt mehr." In Folge 13 dürfen die Models ihre Schauspielkünste vor Hollywoodstar Brigitte Nielsen beweisen. Außerdem wartet ein Rain-Walk auf die Topmodel-Anwärterinnen.

Was passiert in Folge 12?

In Woche 12 von "Germany's Next Topmodel" 2022 gilt es mehr denn je sich zu beweisen. Denn für die Models geht es um den Einzug in die Top 10. Das Trampolin-Shooting über den Dächern von L.A. mit Starfotograf Yu Tsai verlangt den Frauen so einiges ab und die Herausforderung will nicht allen Topmodel-Anwärterinnen gelingen. Beim Entscheidungs-Walk müssen sich die Models einen Weg durch ein Heckenlabyrinth bahnen und anschließend ihre Outfits – vor Heidi und dem Designer Peter Dundas – in Szene setzen. Er unterstützt die Modelchefin in dieser Folge auch als Gastjuror.

Was passiert in Folge 11?

In Woche 11 macht der Walk den Anfang: Die Topmodel-Anwärterinnen laufen in Paaren über den Laufsteg, miteinander verbunden sind sie dabei an den Haaren oder am Outfit. Gastjurorin Maye Musk unterstützt Heidi Klum bei der Bewertung dieser Zwillings-Performance der Models. In Folge 11 kommt außerdem Starfotograf Brian Bowen Smith zu "Germany's Next Topmodel" und lichtet die Frauen in einem besonderen Look ab. Beim Posieren als Zeiger einer XXL-Uhr bestehen die "Outfits" der Models ausschließlich aus goldener Bodypainting-Farbe. Stellen sich alle Topmodel-Anwärterinnen diesem Shooting?

Was passiert in Folge 10?

Es geht "Back to the Sixties" und rauf auf den Entscheidungs-Walk in der 10. Folge. Für wen geht es danach aber auch gleich zurück nach Hause? Gastjuror Jeremy Scott unterstützt Heidi diesmal bei ihrer Entscheidung.

Was passiert in Folge 9?

Ein Shooting in luftige Höhen: Schaffen es alle Topmodel-Anwärterinnen mit Emojis zu posieren und gleichzeitig ihre Plüsch-Outfits zu präsentieren, oder wird die ein oder andere doch dem Schwindel erliegen? Im Entscheidungs-Walk sollen die Frauen mit roten Kleidern performen. Heidi wird von Gastjurorin Nikeata Thompson unterstützt.

Was passiert in Folge 8?

Die Topmodel-Anwärterinnen werden mit einem Überraschungs-Interview konfrontiert. Zudem müssen sie sich bei einem Social-Media-Videodreh beweisen. Beim Entscheidungs-Walk stürzen viele Models; muss Heidi den Walk etwa abbrechen? Das Deisgnerpaar The Blonds unterstützt Heidi bei der Entscheidung.

Was passiert in Folge 7?

Das Sedcard-Shooting steht an. Gastjurorin ist diesmal die Posing-Expertin Coco Rocha. Heidi wird zusammen mit ihr die Auftritte der Topmodel-Anwärterinnen beim Entscheidungs-Walk genau unter die Lupe nehmen.

Was passiert in Folge 6?

Die Topmodel-Anwärterinnen beziehen ihre neue Modelvilla und die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Sarina Nowak ist Gastjurorin. Ein besonderes Highlight ist das Umstyling: Es kommen auffallende neue Looks dabei zum Vorschein, über die nicht jede der Frauen erfreut ist.

Was passiert in Folge 5?

Jean Paul Gaultier als Gastjuror und eine Vielzahl an Castings. Wer überzeugt die Kund:innen und wer kehrt ohne Job zu Heidi zurück? Die Models, die bei den Castings nicht punkten konnten, müssen sich beim Entscheidungs-Walk besonders ins Zeug legen, denn: "Ein Model ohne Job ist kein Model".

Was passiert in Folge 4?

In Woche vier verweilen die Models weiter auf Mykonos und müssen sich in einem Action-Videoshooting beweisen. Und das unter dem wachsamen Auge von Regisseur David Helmut, der in Staffel 16 den 80er-Jahre-Werbedreh geleitet hat. Als Gastjurorin hat Heidi Klum das erfolgreiche Model Jasmine Sanders eingeladen. Sie wird den Walk der Topmodel-Anwärterinnen über einen schwimmenden Laufsteg im Meer mitbewerten.

Was passiert in Folge 3?

Heidi und ihre Topmodel-Anwärterinnen verweilen noch etwas länger auf Mykonos. Denn auf der griechischen Trauminsel warten weitere Challenges. Da wäre zum einen der Dreh für den Opener, das Aushängeschild der diesjährigen GNTM-Staffel. Heidi möchte dabei die Kandidatinnen von ihrer natürlichen Seite zeigen. Dafür holt Gastjuror und Starfotograf Rankin die Models – ungeschminkt – für die deutschlandweite Plakatkampagne vor seine Linse. Doch nur zehn Auserwählte werden neben der Modelchefin zu sehen sein. Das weckt vor allem Sophies Kampfgeist: "Hallo, ich muss da rein!", ruft sie aufgeregt.

Der zweite Gastjuror ist Stardesigner Christian Cowan. Für den Entscheidungs-Walk kleidet er die Models in glitzernde Roben. Welche Teilnehmerin schafft es, die Herausforderung zu meistern? Und für wen endet die Reise?

Was passierte in Folge 2?

28 Topmodel-Anwärterinnen nimmt Heidi mit von Athen nach Mykonos. Doch auf der malerischen Insel gibt es Gegenwind. Im wahrsten Sinne des Wortes: Die Kandidatinnen müssen gegen Windböen kämpfen, während sie gleichzeitig versuchen, auf High Heels in Abendkleidern möglichst elegant eine lange Steintreppe hinabzulaufen. Es fließen Tränen. "Im direkten Duell zeigt sich, wer das gewisse Etwas hat und wer sich die Show stehlen lässt", so Heidi. Wer kann die Modelchefin und ihren Gastjuror, Starfotograf Yu Tsai, überzeugen?

Was passierte in Folge 1?

So vielfältig wie 2022 war "Germany's Next Topmodel" noch nie. Egal ob klein, groß, petite, curvy, 18 oder 68 Jahre alt: Ab Folge 1 bekommen alle dieselbe Chance, vor Heidi Klum und Gastjurorin Kylie Minogue ihr Talent unter Beweis zu stellen. Zum Staffelauftakt geht es für die angehenden Models in die griechische Hauptstadt Athen – mit so einigen rutschigen Herausforderungen. Es wird direkt spannend: Wie meistern die Topmodel-Anwärterinnen ihren ersten Catwalk auf der Fashionshow in Athen?

Vor der malerischen Kulisse Griechenlands kämpfen die angehenden Models um ihren großen Traum. "Das ist so der Höhepunkt, dass ich das in meinem Alter noch erleben darf", fasst die 68-jährige Barbara ihre Eindrücke zusammen. Zudem geben sich auch einige große Stars die Ehre, unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Model Jasmine Sanders, Starfotograf Yu Tsai und viele mehr.

