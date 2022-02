GNTM 2022: Opener-Dreh auf Mykonos – erste Einblicke in Folge 3

Heidi Klum ruft zum Opener-Dreh

In Woche 3 dreht sich alles um die Werbung für "Germany's Next Topmodel". Denn die Models, die sich am besten präsentieren, wird Heidi für den Opener-Dreh auswählen.

Nur 10 der verbliebenen 26 GNTM-Kandidatinnen bekommen diese einmalige Möglichkeit.

Im Clip: Preview zur 3. Folge

Konkurrenz oder Miteinander?

Das steigert den Druck auf die Models. Diese hatten sich bisher sehr solidarisch präsentiert und sich gegenseitig stark unterstützt. Werden nun die Krallen ausgefahren, wie Anita prophezeit? Jedenfalls sind alle Topmodel-Anwärterinnen hochmotiviert und wollen unbedingt im Opener von "Germany's Next Topmodel" zu sehen sein. "Ich muss in diesen Opener rein", gibt etwa Sophie zu verstehen.

Catwalk mit Missgeschicken

Stürze und eine teilweise schlechte Performance in Paillettenoutfits: Der Catwalk vor atemberaubender Kulisse auf Mykonos stellt für die Models eine Herausforderung dar, die jedoch nicht alle zu Heidis Zufriedenheit meistern. Am Ende von Folge 3 heißt es deshalb wieder für mindestens eine Kandidatin: "Ich habe heute leider kein Foto für dich. "

Wer kann Heidi überzeugen und wer muss die Heimreise antreten? Das siehst du in Folge 3 am 17. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

